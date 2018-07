«Con el tiempo me he dado cuenta de lo que supone ganar el Alcántara»

«No me esperaba que hubiera tanta gente aquí, estoy un poco nervioso». El auditorio del Museo Carmen Thyssen está lleno; autoridades y amigos escuchan al joven poeta malagueño Diego Medina, que hace dos meses se hizo con el Premio de Poesía Manuel Alcántara gracias a 'Contrapicado', una obra vibrante de amor en perspectiva. En su puesta de largo, el autor reconoce sentirse abrumado por la acogida y agradecido a los organizadores del certamen, y admite que ha necesitado unas cuantas semanas para encajar en su mente lo que ha sucedido:«Con el paso del tiempo me he dado cuenta del prestigio que supone para mi poesía ganar el Manuel Alcántara».

Medina recogió ayer el premio físico, una estatuilla obra del escultor Jaime Pimentel, encargado de representar cada año el triunfo de la lírica en el concurso malagueño. Al acto, presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también acudieron el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; el presidente del Jurado, Álvaro García y el director de actividades socioculturales de la Fundación Bancaria Unicaja, Rafael Muñoz, además de la concejala de Cultura, Gemma del Corral, entre otras autoridades.

El poeta recordó en su intervención cómo se enteró de la noticia:«Soy profesor de literatura en Renne, Francia, y recibí una llamada desconocida después de la siesta (algunas costumbres hay que importarlas)». Sorprendido, al otro lado de la línea escuchó a los miembros del jurado, que le dieron la enhorabuena. Durante diez minutos le argumentaron por qué lo habían escogido de entre las 1.024 propuestas. «Imaginaos cómo me quedé».

Llegó entonces un periodo «movidito» en el que el autor estaba «alucinando» por la atención recibida. «Yo, que como decía Lorca, escribo para que me quieran, no imaginaba que algún día me querrían tanto como para salir en el periódico de mi ciudad», confesó emocionado. Y tras la tempestad amaneció la calma, dándole el espacio necesario para valorar la realidad. «Ahora la emoción y la sorpresa son más mesuradas; nuevamente os doy las gracias por concederme este premio», dijo a las autoridades antes de compartir con el auditorio «la gestación» de 'Contrapicado', un poema que nació durante las visitas a la que fue su novia a distancia (en Nante, a 113 kilómetros de Renne).

Entre idas y venidas, el romanticismo se les desbordó y Medina se acabó enamorando también de Nante, «el único amor que perduró de aquella relación», bromeó. En un mirador, ambos contemplaban la ciudad y él sintió que también podía observarles a ellos en un contrapicado que los hacía «más grandes» incluso que los edificios.

El alcalde hizo de maestro de ceremonias de un acto que tuvo muy presente al segundo protagonista de la tarde, el «siempre querido» Manuel Alcántara. Tal y como destacó el presidente de la fundación que lleva su nombre, la de ayer fue la primera entrega del premio a la que el escritor no asiste. «Dice que no tienes problemas de salud, que de cejas para arriba está perfectamente, pero le duelen las extremidades», explicó Pedraza. «Le he preguntado qué quería que dijera en su nombre y dice que a estas edades la palabra que más rápido le viene es gratitud».

Por su parte, el presidente del jurado, puso en valor la importancia de que «la política apueste por la poesía», y definió (como ya hizo durante el fallo) la obra de Medina de «sublime». Desde la Fundación Unicaja, impulsora del galardón, Muñoz recordó que con 26 ediciones, el Manuel Alcántara es «uno de los premios más importantes» de la poesía en castellano. Francisco de la Torre reconoció que en las casi veinte ediciones a las que ha acudido, nunca había escuchado una presentación de un poema «tan hermosa».