La nube doble

Ternura para el café

Juan Francisco Gutiérrez

Juan Francisco Gutiérrez

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:25

Parece una letanía. Cada dos por tres nos desayunamos con la noticia del cierre de algún comercio histórico del centro malagueño, de esos que ya, ... como las folclóricas, qué pocos nos van quedando. Pasa en todos los ramos: desde mercerías a ferreterías, desde zapaterías a cafeterías. A cambio, cosas del turismo y de la gentrificación, ya saben, tenemos la mar de camiseterías, sushi por doquier, puestos de pasteles de Belén, ejem, y hasta un par de 'cinnamon rolls': canela fina. A todos nos entra un pellizco cada vez que anuncian bajadas de persianas, no sea que nos toquen las costumbres.

