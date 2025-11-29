Sydney Sweeney, una rubia muy inteligente

Todo lo relacionado con Sydney Sweeney es susceptible de debate, excepto asuntos tan capitales como su gran inteligencia, talento interpretativo y la desproporción entre el ... característico y exuberante busto y la pequeña altura, apenas 1.61 metros. Tampoco resulta cuestionable que esta intérprete estadounidense, de 28 años, se ha convertido en un icono sexual en tiempo récord. La industria del cine parece apreciar ese atractivo ya que encarnará a Kim Novak, una belleza hollywoodiense sin discusión posible, en la película 'Scandalous', de Colman Domingo. Además, asumirá el rol de una actriz de contenido para adultos en OnlyFans en la tercera temporada de 'Euphoria', la serie que la dio a conocer.

El largometraje abordará su relación con Sammy Davis Jr., una historia de amor interracial en tiempos hostiles y es que, aunque hoy parezca asombroso, los matrimonios entre personas de diferente color fueron aprobados por una ley fechada en 1967. El aparente sesgo progresista de la película parece contrastar con la ideología conservadora de la 'star', a la que se le presumen convicciones republicanas, tal vez imbuidas en el seno de una familia acomodada y religiosa del Estado de Washington.

La carrera artística de nuestra protagonista ha seguido los parámetros habituales. Se inició con pequeñas apariciones episódicas en producciones televisivas hasta que se incorporó al elenco de 'Euphoria', serie de adolescentes convertida en todo un placer culpable gracias a la infalible combinación de intriga, desnudos recurrentes y escenas de sexo. Esta narración de jóvenes problemáticos, surgida en 2019 y aún en emisión, ha lanzado al estrellato a Zendaya, el ubicuo Jacob Elordi y a Sydney, que también conoció al director de su próximo proyecto cuando ambos participaban en la primera temporada.

Sin duda, Sweeney posee tablas y, también indiscutiblemente, un buen equipo de colaboradores porque, desde entonces y en un periodo de sólo dos o tres años, su presencia se ha multiplicado en los medios de comunicación y prosigue con calculada regularidad. La imagen resulta canónica, fiel a los parámetros de la Meca del cine. Ella es rubia, con ojos azules y sexy, aunque se halle a muchas leguas del refinado atractivo de Novak, el personaje que va a interpretar.

La publicidad ha sido, sin duda, el vehículo que ha impulsado su fama incluso introduciendo la polémica, siempre interesante a la hora de difundir un proyecto comercial y un rostro ambicioso. El slogan que acompañaba las fotografías de Sydney Sweeney para un 'spot' de pantalones vaqueros jugaba con un erotismo evidente y la similitud fonética entre genes y jeans en inglés, lo que dio lugar al rechazo de quienes observaban una alusión a la tradicional supremacía blanca.

La protagonista esquivó responder las preguntas al respecto, mientras que a Donald Trump le encantó. Para forzar la polémica, ella y su familia celebraron el cumpleaños de la madre con una reunión en la que posaban con gorras de la campaña MAGA del presidente. Tal vez, ahora, para contrarrestar posibles prejuicios, apuesta por dar a conocer este romance entre personas de distinta piel cuando esta opción sólo prometía conflictos sociales.

El reto de la gran pantalla

A lo largo de los últimos cinco años, la actriz se ha esforzado tanto por mantenerse en el espejo público como en desarrollar una trayectoria profesional de relieve aportando, a menudo, labores de producción. Su participación en la también exitosa serie 'The White Lotus' le permitió mostrar un rol ácido y divertido, y mereció una nominación al Emmy.

Sus últimos papeles en el cine han evidenciado una gran versatilidad y la apuesta por iniciativas de enjundia que no se centraran en sus atributos físicos. Pero no ha tenido suerte. Excepto 'Anyone but you', mediocre comedia romántica, las incursiones en la gran pantalla han carecido de relevancia, pese a que algunas eran tan ambiciosas como 'Immaculate', en la que asumió los hábitos de monja para introducirse en una historia de terror, y 'Edén', la recreación de un experimento de colonización en las Galápagos que contaba, además, con la participación de Ana de Armas y Jude Law.

En su último trabajo, Sydney se encasquetó una peluca morena y entrenó para convertirse en la boxeadora Christy Martin

El último proyecto era el más osado e, incluso, albergaba la esperanza de una nominación al Oscar. Tras engordar y desprenderse de su exultante 'sex appeal', Sydney se encasquetó una peluca morena y llevó a cabo un programa de entrenamiento para convertirse en Christy Martin, una popular boxeadora que en los años noventa se enfrentó a poderosas rivales y un marido maltratador. La película poseía todas las características para dotarla del marchamo de calidad, tal y como sucedió a Charlize Theron con 'Monster', pero la taquilla, una vez más, le ha dado la espalda. Veremos si, dentro de dos meses, la Academia premia su esfuerzo.

Mientras, ella y, sobre todo, su agente de prensa han nutrido la demanda de información con noticias tan delirantes como que los jugadores de la 'Premier League' bombardean sus redes sociales con todo tipo de invitaciones. La controvertida actriz participó en un programa del clásico 'Saturday Night Live' en el que se rió de sí misma y de ese halo erótico reconociendo su intención de mostrar otra faceta a un público que la ha contemplado riendo, llorando y practicando sexo «incluso las tres acciones a la vez».

La invitada también explicó que, cuando reveló a sus padres la intención de dedicarse a la interpretación, la obligaron a desarrollar una estrategia de supervivencia que incluía un plan B que suponía, literalmente, «enseñar las tetas». Sus mayores expectativas, en cualquier caso, se han cumplido y Sweeney sigue esforzándose por seguir adelante, aunque el triunfo comercial se le resiste y en muchos de sus filmes ella figura como lo más destacable. Pero no mira atrás y asume las consecuencias porque ya se sabe que, a lo hecho, pecho.