El escultor Suso de Marcos, con la escultura 'De un encuentro vibrante'. Ñito Salas

Suso de Marcos celebra sus 50 años en la escultura con solo una cosa clara: «La certeza no me interesa»

El artista reivindica al dibujante oculto tras el escultor en la exposición 'Atisbos' en Ámbito Cultural

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Sábado, 11 de octubre 2025, 01:09

No hay película sin un buen guion. Y en la escultura, igual. La única diferencia es que se llaman bocetos y tienen formas en lugar ... de palabras. Pero el proceso es el mismo. Estos apuntes preparativos suelen quedar en el taller, almacenados y olvidados, aunque en el caso Suso de Marcos no es así. Sus ilustraciones no son pruebas, sino que tienen entidad propia y categoría de dibujo. De algunos de ellos han salido esculturas, pero su obra sobre papel es autónoma y concebida con vida propia para ese formato. Esa reivindicación del dibujante oculto por el gran escultor que todos conocemos preside la exposición que celebra su 50 aniversario como artista, 'Atisbos', que se inauguró ayer en la sala Ámbito Cultural. No es el único argumento protagonista de la exhibición. También lo es la duda, tras medio siglo esculpiendo y dibujando. «La certeza no me interesa», sentencia con la mirada socrática de un hombre sabio que solo sabe que no sabe nada.

