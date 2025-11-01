Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lo simple es infinito

SANDRA PEDRAJA

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Noviembre llega cargado de controversia y posibilidades musicales para todas las tribus. En menos de una semana, Rosalía ha incendiado las redes con Berghain, el ... adelanto de su nuevo disco, 'LUX', dividiendo al planeta entre devotos y detractores. Los primeros la veneran; los segundos la acusan de copiar a Kanye West, exprimir a Björk y buscar titulares fáciles, entre otras florituras. Los prorrosalistas, mientras tanto, sabemos que si copiar diera éxito, todos tendríamos un Premio Planeta. Guiños literarios aparte, Radiohead vuelve a los escenarios, arrancando gira en Madrid. Conseguir una entrada ha sido más difícil que una cita con el dermatólogo. Curiosamente, hasta ellos tienen su sombra de plagio: reconocieron haberse «inspirado» en The Hollies para Creep, pero luego demandaron a Lana del Rey por lo mismo. Ironías del karma... o del copyright.

