Hélène Cixous recibía este miércoles el Premio Formentor de las Letras en Madrid. José Ramón Ladra
Literatura

«Shakespeare no imaginó el genocidio de Gaza o la locura de Trump», dice Hélène Cixous

«Ya no existen los intelectuales», lamenta la escritora, dramaturga y pensadora francesa, ganadora del Premio Formentor

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:48

Resulta paradójico escuchar a Hélène Cixous (Orán, 1937) certificar y lamentar la desaparición de los intelectuales. Considerada una de las grandes pensadoras europeas, autora de ... más de ochenta libros entre ensayos, ficciones y teatro, la influyente filósofa francesa de origen argelino y español lo afirma horas antes de recibir en el Teatro Real el Premio Formentor de las Letras por «configurar la conciencia de lo femenino».

