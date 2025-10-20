La segunda edición de Suma pone sobre la mesa la relación entre empresas privadas y cultura

Segundo año consecutivo en el que Málaga debate y pone sobre la mesa el valor de la empresa privada en el desarrollo del ámbito cultural ... y la colaboración público-privada. Lo hace en la cita 'Suma Málaga. Cultura y Empresa', que se celebrará este martes 21 de octubre en el Castillo de Gibralfaro con una jornada completa de coloquios y también exposiciones sobre casos de éxito de la ciudad de la mano de sus responsables y promotores. Este evento está organizado por Fundación Málaga y el Ayuntamiento de la ciudad a través del Área de Cultura, con la colaboración de SUR.

El año pasado un centenar de personas acudieron a este encuentro profesional con Antonio Banderas como gran protagonista. Este 2025 el cartel lo llenan representantes institucionales del sector y creadores de proyectos que suman en Málaga. Las palabras de bienvenida institucionales serán las del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre junto con la presidenta de Fundación Málaga, Esther Sánchez Manzano.

En la segunda parte de la jornada, el coloquio 'Empresas y proyectos culturales: un apoyo clave' con el vicepresidente de Fundación Paideia, Guillermo Vergara; la directora de la sucursal en Málaga de Allianz, Leticia Ortiz, y el técnico de Relaciones Institucionales y Comunicación de Moeve, Narciso Rojas.

El broche final se pondrá con las exposiciones de «proyectos que SUMAN», tal y como resaltan desde la organización. Aquí, los grandes protagonistas serán el director de Marketing y Administración de La Cochera Cabaret, David Guill; el promotor cultural de Málaga Patterns, Sergio Martín; el músico, CEO y fundador de Elcamm, Tete Leal, y el fundador de Acto Reflejo (Producciones Almargen), Ignacio Mateo. Al terminar se celebrará un almuerzo y networking para los asistentes, que seguirán creando nuevas sinergias entre proyectos culturales y empresas privadas.