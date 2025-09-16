Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edición francesa del sello Dalagrave de 1934. R.C.
Libros

Samuráis, lores y 'chevaliers' de La Mancha

Exposición ·

La formidable colección cervantina del Castillo de Peralada sale por primera vez para exhibir más de 300 'Quijotes' del millar que atesoró el bibliófilo Mateu Pla

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025

En el capítulo XIII del de la primera parte del 'Quijote' se cita el castillo de Peralada, del linaje de los Rocabertí. Allí, en el ... Ampurdán gerundense, está la formidable colección quijotesca atesorada por el bibliófilo Miguel Mateu Pla. Las aventuras del ingeniero Hidalgo en mil y una versiones y lenguas que por primera vez salen de la fortaleza medieval para exhibirse en una muestra. Titulada 'Mil y un Quijotes. Del Paular al castillo de Peralada' estará en la Serrería Belga de Madrid -gratis y junto al Reina Sofía y Caixaforum- hasta el 23 de noviembre.

