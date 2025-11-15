Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Migue Fernández

Los restos del taller de María Monasterio son obras de arte

La malagueña, diseñadora y creadora de vajillas para restaurantes Michelin, da una nueva vida artística a los desechos que genera la producción de cerámica

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:21

Cada plato, cuenco o fuente que sale del torno de María Monasterio deja un rastro en su taller antes de servirse en algunos de los ... mejores restaurantes del país. En circunstancias normales esos restos de barro y esmaltes que quedan en la brocha y sobre la mesa de trabajo se van por el fregadero. En su estudio, en cambio, se transforman en obras de arte. La ceramista y creadora malagueña da una nueva vida a los desechos que genera la producción de cerámica en 'Renacidas. Vestigios', una colección de piezas únicas que ahora expone en el Espacio Salinas, en pleno centro de Málaga (calle Salinas, 6), hasta el 7 de enero.

