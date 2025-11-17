Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen que ilustra el reportaje ganador. R. C.

Los reportajes de Andros Lozano y Alberto Di Lolli sobre la crisis de los cayucos ganan el VI Premio de Periodismo David Gistau

Este año se han presentado cerca de 200 piezas de periodismo narrativo, en sus formatos de crónica, reportaje u opinión

C. P. S.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

El periodista Andros Lozano y el reportero gráfico Alberto Di Lolli han ganado el VI Premio de Periodismo David Gistau por la serie de reportajes ... 'Viaje al epicentro del gran éxodo de los cayucos', publicada en El Mundo. El jurado ha otorgado el premio, por unanimidad, «por la solidez de su mirada y la forma en la que consigue iluminar un asunto complejo y de alto valor informativo real en un tema de máxima trascendencia social con humanidad sin sensiblería, cercanía, honestidad, y sin rehuir la incomodidad».

