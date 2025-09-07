Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Autorretrato de Rembrandt, de la exposición del Carmen Thyssen, y litografía de Françoise Gilot, de la Colección del Museo Casa Natal de Picasso. SUR /Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Málaga, 2025

De Rembrandt a Francoise Gilot, las exposiciones marcadas en rojo de los museos en Málaga

La Casa Natal de Picasso, el Pompidou y el Carmen Thyssen exhibirán en este final de año muestras que recorren la pintura desde el siglo XVII al arte contemporáneo

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:05

El Museo Picasso no es el único que prepara grandes exposiciones para otoño. El resto de pinacotecas de Málaga también tiene su catálogo a punto ... con la llegada de maestros imprescindibles de la historia del arte como Rembrandt, un repaso a las vanguardias españolas, el reencuentro de Annette Messager y Christian Boltanski, y una segunda exposición picassiana que explorará la relación con Françoise Gilot, la única pareja que amó y abandonó al malagueño.

