De Rembrandt a Francoise Gilot, las exposiciones marcadas en rojo de los museos en Málaga
La Casa Natal de Picasso, el Pompidou y el Carmen Thyssen exhibirán en este final de año muestras que recorren la pintura desde el siglo XVII al arte contemporáneo
Málaga
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:05
El Museo Picasso no es el único que prepara grandes exposiciones para otoño. El resto de pinacotecas de Málaga también tiene su catálogo a punto ... con la llegada de maestros imprescindibles de la historia del arte como Rembrandt, un repaso a las vanguardias españolas, el reencuentro de Annette Messager y Christian Boltanski, y una segunda exposición picassiana que explorará la relación con Françoise Gilot, la única pareja que amó y abandonó al malagueño.
Museo Carmen Thyssen
De las vanguardias de la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló
Tras la inauguración de la muestra de la fotógrafa Mona Kuhn en el Mucac el pasado viernes, la primera exhibición que está marcada en rojo en el calendario nos llevará hasta las salas temporales del Carmen Thyssen, donde el próximo 7 de octubre se estrenará 'Telúricos y primitivos', que reincide en la línea argumental del centro de indagar en los movimientos del arte español del siglo XX. Así, esta muestra coral exhibirá las claves autóctonas de las vanguardias 'De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' –subtítulo de esta exhibición– o, lo que es lo mismo, de los años 30 a la abstracción española durante el franquismo para reunir una nómina que incluye a Benjamín Palencia, Maruja Mallo, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Pablo Picasso, Joan Miró, Manolo Millares, César Manrique, Eduardo Chillida, Martín Chirino y Juana Francés, entre otros.
Museo Casa Natal
Françoise Gilot no solo fue la pareja de Pablo Picasso
La siguiente parada nos llevará a las salas temporales de la plaza de la Merced, donde desde el 22 de octubre la Casa Natal exhibirá otro capítulo del inagotable Pablo Ruiz Picasso: 'Vida con Françoise'. «Nunca fui solo su modelo. Fui su compañera, y mucho más que eso. Estuve involucrada en su vida y en su arte, y, a mi manera, colaboré en su proceso creativo», dejó claro Françoise Gilot sobre su vida con el malagueño. Y para ilustrar esa relación de lo personal a lo profesional, esta muestra tiene además el interés de bucear en las colecciones gráficas del propio centro cultural municipal para mostrar tanto la intensidad emocional como la profundidad intelectual que caracterizó una convivencia de diez años y que alumbró dos hijos: Paloma y Claude.
Museo Carmen Thyssen
La mayor colección privada de Rembrandt en España
De vuelta al Museo Carmen Thyssen, la coqueta Sala Noble de la pinacoteca retrocederá cuatro siglos para rescatar una inusual exposición, 'Rembrandt grabador', que se inaugurará el 23 de octubre con una selección de 35 estampas del maestro de la pintura flamenca del XVII. Con la colaboración del Museo Lázaro Galdiano, que custodia la principal colección privada del artista en España, la muestra se centrará en dos temáticas, por un lado, retratos y autorretratos del propio artista, y, por otro, escenas religiosas con temas bíblicos sobre Abraham, Jacob y José, además de la vida y pasión de Cristo.
Centro Pompidou
Annette Messager y Christian Boltanski, por fin juntos
Ya en noviembre, el Centro Pompidou reclamará la atención con 'AM CB', iniciales de los artistas franceses Annette Messager y Christian Boltanski, que se conocieron en París en 1970 y compartieron su vida, pero decidieron que sus carreras se desarrollarían de forma independiente. A través de una treintena de piezas procedentes del recién clausurado Pompidou de París para su remodelación, esta exposición pretende restablecer el diálogo entre sus obras revelando sus afinidades, poco analizadas por falta de confrontación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.