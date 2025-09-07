De Rembrandt a Francoise Gilot, las exposiciones marcadas en rojo de los museos en Málaga

El Museo Picasso no es el único que prepara grandes exposiciones para otoño. El resto de pinacotecas de Málaga también tiene su catálogo a punto ... con la llegada de maestros imprescindibles de la historia del arte como Rembrandt, un repaso a las vanguardias españolas, el reencuentro de Annette Messager y Christian Boltanski, y una segunda exposición picassiana que explorará la relación con Françoise Gilot, la única pareja que amó y abandonó al malagueño.

Museo Carmen Thyssen De las vanguardias de la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló

Ampliar 'Composición en rojo. Niñas' (1951), de Santiago Lagunas se exhibirá en el Carmen Thyssen. SUR

Tras la inauguración de la muestra de la fotógrafa Mona Kuhn en el Mucac el pasado viernes, la primera exhibición que está marcada en rojo en el calendario nos llevará hasta las salas temporales del Carmen Thyssen, donde el próximo 7 de octubre se estrenará 'Telúricos y primitivos', que reincide en la línea argumental del centro de indagar en los movimientos del arte español del siglo XX. Así, esta muestra coral exhibirá las claves autóctonas de las vanguardias 'De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' –subtítulo de esta exhibición– o, lo que es lo mismo, de los años 30 a la abstracción española durante el franquismo para reunir una nómina que incluye a Benjamín Palencia, Maruja Mallo, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Pablo Picasso, Joan Miró, Manolo Millares, César Manrique, Eduardo Chillida, Martín Chirino y Juana Francés, entre otros.

Museo Casa Natal Françoise Gilot no solo fue la pareja de Pablo Picasso

Ampliar Pablo Picasso y Françoise Gilot, en la mítica foto playera de Robert Capa en la Costa Azul francesa en 1951. Robert Capa. Efe

La siguiente parada nos llevará a las salas temporales de la plaza de la Merced, donde desde el 22 de octubre la Casa Natal exhibirá otro capítulo del inagotable Pablo Ruiz Picasso: 'Vida con Françoise'. «Nunca fui solo su modelo. Fui su compañera, y mucho más que eso. Estuve involucrada en su vida y en su arte, y, a mi manera, colaboré en su proceso creativo», dejó claro Françoise Gilot sobre su vida con el malagueño. Y para ilustrar esa relación de lo personal a lo profesional, esta muestra tiene además el interés de bucear en las colecciones gráficas del propio centro cultural municipal para mostrar tanto la intensidad emocional como la profundidad intelectual que caracterizó una convivencia de diez años y que alumbró dos hijos: Paloma y Claude.

Museo Carmen Thyssen La mayor colección privada de Rembrandt en España

Ampliar Escena bíblica de uno de los grabados de Rembrandt. Museo Lazaro Galdiano

De vuelta al Museo Carmen Thyssen, la coqueta Sala Noble de la pinacoteca retrocederá cuatro siglos para rescatar una inusual exposición, 'Rembrandt grabador', que se inaugurará el 23 de octubre con una selección de 35 estampas del maestro de la pintura flamenca del XVII. Con la colaboración del Museo Lázaro Galdiano, que custodia la principal colección privada del artista en España, la muestra se centrará en dos temáticas, por un lado, retratos y autorretratos del propio artista, y, por otro, escenas religiosas con temas bíblicos sobre Abraham, Jacob y José, además de la vida y pasión de Cristo.

Centro Pompidou Annette Messager y Christian Boltanski, por fin juntos

Ampliar Annette Messager y Christian Boltanski protagonizan la exposición temporal de otoño del Pompidou Málaga. SUR

Ya en noviembre, el Centro Pompidou reclamará la atención con 'AM CB', iniciales de los artistas franceses Annette Messager y Christian Boltanski, que se conocieron en París en 1970 y compartieron su vida, pero decidieron que sus carreras se desarrollarían de forma independiente. A través de una treintena de piezas procedentes del recién clausurado Pompidou de París para su remodelación, esta exposición pretende restablecer el diálogo entre sus obras revelando sus afinidades, poco analizadas por falta de confrontación.