Ray Barbee, música, fotografía y skate, para abrir la nueva edición del Festival Moments.

Ray Barbee, leyenda del skate, la música y la fotografía, abre el Festival Moments en Málaga

La decimosegunda edición incluye desde este martes medio centenar de actividades culturales y de arte contemporáneo durante un mes

SUR

Martes, 21 de octubre 2025, 00:21

Ray Barbee abre este martes el festival Moments. La leyenda del skate, la fotografía y la música ofrecerá el taller 'El juego de mirar' en ... el Museo Casa Natal Picasso, un de las sedes de este evento creado desde Málaga y que enlaza la vanguardia y la cultura popular en los barrios con espacios museísticos de primer nivel. El Festival Internacional de Culturas&Artes Contemporáneas inunda su ciudad natal con medio centenar de actividades que convocan a decenas de artistas nacionales e internacionales, como las exposiciones de Idoia Cuesta, Pilar O'Connor y Marta Pozas, los talleres de Luz Moreno, Irene Zottola y Ricardo Cases, los conciertos de Orina, Nadolibre, el estreno del último montaje de la bailaora Lucía Álvarez 'La Piñona' y el tributo al legado y obra de Chiquito de la Calzada.

