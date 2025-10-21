Ray Barbee, leyenda del skate, la música y la fotografía, abre el Festival Moments en Málaga

Ray Barbee abre este martes el festival Moments. La leyenda del skate, la fotografía y la música ofrecerá el taller 'El juego de mirar' en ... el Museo Casa Natal Picasso, un de las sedes de este evento creado desde Málaga y que enlaza la vanguardia y la cultura popular en los barrios con espacios museísticos de primer nivel. El Festival Internacional de Culturas&Artes Contemporáneas inunda su ciudad natal con medio centenar de actividades que convocan a decenas de artistas nacionales e internacionales, como las exposiciones de Idoia Cuesta, Pilar O'Connor y Marta Pozas, los talleres de Luz Moreno, Irene Zottola y Ricardo Cases, los conciertos de Orina, Nadolibre, el estreno del último montaje de la bailaora Lucía Álvarez 'La Piñona' y el tributo al legado y obra de Chiquito de la Calzada.

El taller en el Museo Casa Natal Picasso y el concierto en el Centre Pompidou del músico, fotógrafo y leyenda del skate Ray Barbee, que visita España por primera vez, marcará el arranque del evento. El workshop se centra este martes en desarrollar la observación fotográfica y la visión personal, combinando teoría con práctica callejera. Además, el artista presentará este miércoles su nuevo disco 'Little Postcards From Home' en un concierto íntimo en el Centre Pompidou Málaga.

Con la llegada de Barbee, Moments activa durante un mes una extensa red cultural que conecta a grandes museos como el Centre Pompidou, el Museo Casa Natal Picasso, MUCAC La Coracha, el Museo de Málaga, la Colección del Museo Ruso y el Museo Carmen Thyssen con espacios autogestionados y de vanguardia como Drunkorama, La Caverna de Amores, Nika Art Gallery, Buganvillas Film Lab, entre otros.

Desde el 21 de octubre al 15 de noviembre se celebran en Málaga más de 20 encuentros y ciclos, 14 workshops, más de 20 actuaciones, estrenos de documentales y acciones de arte contemporáneo, además del estreno absoluto de 9 exposiciones y muchas más experiencias originales e irrepetibles. Aunque la fotografía representa más del 30% de su programación, Moments va mucho más allá para ofrecer también ilustración, cómic, diseño gráfico, graffiti, pintura, artesanía, craft-design, música, literatura y pensamiento, arte urbano, skate, surf y gastronomía.

Cartel creado por la artista Pilar Pagán O'Connor, que celebra este festival con espíritu de calle. SUR

El Moments Festival 2025 ha desvelado su imagen oficial con un cartel creado por la artista Pilar Pagán O'Connor, afincada en España tras formarse en Nueva York. Con paciencia y artesanía, ha dado forma en fieltro a una plaza llena de vida: música, risas, patines, pintura y encuentros cotidianos. Con la colaboración gráfica del genio del diseño neoyorquino Julian Montague, la obra transmite la filosofía del festival: bajar el ruido, escapar de la prisa y recuperar lo esencial. Un recordatorio de que la cultura se vive en la calle, en comunidad.

Fistrosofía, una oda a Chiquito, las jornadas de estudio y pensamiento en torno a la figura de Chiquito de la Calzada regresan el 6 de noviembre para adentrarse en la figura del cantaor sin dejar de lado el humor. Se realizarán en la Sociedad Económica de Amigos del País en Málaga y contarán con dos encuentros. Ramón Soler y Natalia Meléndez Malavé hablarán de humor, flamenco y el barrio de la Trinidad y Paco Roji charlará sobre 'Chiquito de la Calzá. El cantaor (1948-1968)'.

Ampliar Fistrosofía ofrecerá una oda a Chiquito de la Calzada. Juanjo M. Fuentes

En el mítico Drunk-O-Rama se celebra el III Ciclo PhotoRama, una noche dedicada a la fotografía que cuenta con la presentación exclusiva de 'Grafitis y Falleras' del fotógrafo murciano Ricardo Cases, además de los visionados de portfolios por parte de Rocío Verdejo y Michelo Toro. También se ha programado la segunda entrega del ciclo Oquedades, que trae una edición especial de los Montes de Málaga en la que se hablará del papel de la mujer en los verdiales, del misterio de los vinos naturales y de la población y el uso agrario de este territorio. Y alcanzan su tercera edición los ciclos Designarium, Wall Stories y Electroversos.

Designarium tendrá como marco la Escuela de Arte San Telmo para escuchar a Realmente Bravo hablar de su proceso creativo autogestionado desde la periferia y a Luz Moreno, que plantea una reflexión sobre la utilización de las plantas. Será el 30 de octubre. Ese mismo día, en La Económica, Antonio Xoubanova, Joaquín Vila y Dreucol participan en el III Wall Stories para hablar del arte mural en el medio rural, del arte urbano y el graffiti. Y la poesía y experimentación sonora seducirán al público en La Caverna de Amores el 8 de noviembre con la participación en Electroversos de Marcos Carnero y Patricia Conor, Manué y Carlos Contreras, Elisa Ogalla e Hilandera, Sole Villalba y Belén S. Guzmán. Además, Librerías Proteo Prometeo acogerá la presentación de la obra 'The Málaga years 1969-1971. Fotografías de Jürgen Schadeberg'.

Talleres,exposiciones y música

En el apartado de talleres y laboratorios creativos, en Málaga destacan el taller de Irene Zottola en Las Buganvillas Film Lab, las exploraciones matéricas de Idoia Cuesta en torno al mimbre en el Museo de Málaga, la propuesta de Pilar O'Connor sobre intuición y narrativas textiles en Nika Art Gallery, las experiencias gastronómicas de Bernardita Cocina y Luz Moreno en Colección del Museo Ruso y el workshop de branding de Laura Zorrilla de INDI&COLD 'Del boceto al click; del diseño a la construcción de marca' en la Escuela de Arte San Telmo. Ricardo Cases, uno de los fotógrafos más interesantes del panorama actual, imparte el taller 'Autozine' en el Museo de Málaga, y el mismo espacio acoge a Antonio Xoubanova y su workshop 'Zoom'. Otro encuentro memorable será la segunda edición de Patinantes con la charla sobre la historia de skateboard en Málaga en los años 70 y 80 y la presentación del libro 'Doc Caribbean, memoria viva del monopatín' con Doc Caribbean y Hugo Clemente.

Moments 2025 tendrá casi una decena de estrenos expositivos en Málaga, donde se presentarán obras de Idoia Cuesta, Pilar O´Connor, Marta Pozas, Marcos Sevilla, Carmela Maracas, Lau Efron y Pillo, entre otros artistas. Nika Art Gallery es una de las sedes más relevantes, con cuatro muestras. El 25 de octubre se inauguran las pinturas de Saúl G. Corona 'El abrazo como resistencia' y la propuesta de fotografías de Edu Rosa y micropoemas de Silvia Guerrero 'Breves como fotos / postcards from Europe'.

El 15 de noviembre llegarán los sugerentes collages creados por Pilar O'Connor en su serie 'Concrete Kisses' y la muestra fotográfica '24 rostros' de Marta Pozas. La Económica acoge el nuevo proyecto de Marcos Sevilla 'Grotesque Deluxe' y la exposición 'Skater and sunsents' del skater malagueño Pillo. Drunk-O-Rama es sede de una de las propuestas más divertidas, los 'Monstruos, esqueletos, demencias y Rock'N'Roll' de Carmela Maracas, OCOA brinda su espacio a 'Obliterae' de Lau Efron y la tienda INDI&COLD se llena de arte con la intervención de Idoia Cuesta, que ha diseñado una instalación expresamente para el local.

La música en Moments es capaz de unir el jazz, el punk y el flamenco experimental en ese collage sonoro radical que suponen los 11 conciertos en la capital malagueña. Además del directo de presentación de Ray Barbee en Centre Pompidou (22 de octubre), se estrenan los nuevos trabajos de Nadolibre (23 octubre, Teatro Cánovas) y Orina (30 octubre, Teatro Cánovas). Como postre, el concierto de clausura de Quentin Gas & Los Zíngaros (15 noviembre, La Cochera Cabaret). Junto a esto, una de las actuaciones más esperadas será la de Lucía Álvarez 'La Piñona', una de las bailaoras más personales e inquietas de su generación que trae el estreno absoluto de 'Calvario' el 31 de octubre al Museo Carmen Thyssen. También hay que mencionar el concierto de Mocrobo y Caradusanto el 7 de noviembre en MUCAC La Coracha.

La programación de Moments también cuenta con otros eventos como el 19 aniversario de Drunkorama y la presentación del mural de Carmela Maracas, el estreno del documental 'Bailando a golpes', que incluye un encuentro con el director y el músico Elphomega, el ClubxMom, que se centra en los vinos naturales de los Montes de Málaga que trae la mirada experta de Samuel Párraga y el Guateque Social Club XII Moments Festival 2025 en OCOA. Además de la fiesta de presentación del Moments Málaga este miércoles 22 en OCOA, el festival vuelve a programar el 'RipTape. Game of Skate' (31 de octubre), que será una edición especial Halloween y los participantes podrán acudir disfrazados. Este año, el Premio Moments se entregará a Juan Diego Altamirano, creador y promotor del Velvet Club, referente del indie y la música en vivo en Andalucía.