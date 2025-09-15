Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos maquetas de arcilla del hombre anfibio de 'La forma del agua', en un lote de la subasta. R. C.

Las cosas más raras de Guillermo del Toro, a subasta

El director de 'Hellboy' vende más de 4.000 objetos de arte y atrezzo que tenía en sus casas de California, amenazadas por los incendios

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:09

La mayoría de los objetos que Guillermo del Toro saca a subasta provocaría pesadillas. A él, por el contrario, ese «archivo monstruoso» de atrezzo y ... arte conceptual le dio ideas para sus historias y allanó el camino para producirlas. En estos días, el director de películas como 'Hellboy' y la todavía no estrenada 'Frankenstein' decidió deshacerse de más de 4.000 de sus singulares obras y las vende en la especializada Heritage. Ya se puede pujar por internet, donde hay un centenar de postores registrados, y abrirá dos sesiones presenciales en su sede de Beverly Hills, en California, Estados Unidos, para que los asistentes compitan por el máximo registrado 'on line'. De momento ya hay más de 600.000 euros sobre la mesa.

