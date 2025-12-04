Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Juan Marín
XV Jornadas Futuro en Español

Rafael Puyol: «Estamos en la era de la tecnología, pero también en la de la ética»

El presidente de UNIR ha sido el encargado de plantear a la mesa de debate de Futuro en Español cuestiones sobre cómo afecta la IA, por ejemplo, en la formación de los docentes

J. Sainz

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:38

Comenta

Rafael Puyol, presidente de UNIR, ha sido el encargado de plantear a la mesa de debate de Futuro en Español cuestiones sobre cómo afecta la ... IA, por ejemplo, en la formación de los docentes: «Desgraciadamente nuestros profesores no tienen la formación para el uso de estas herramientas e incluso los alumnos tienen mayor destreza. Hay que concienciarles de que la herramienta va a resultar absolutamente fundamental para el desarrollo de su actividad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Un camión volcado obliga a cerrar al tráfico la A-92M a la altura de Antequera
  10. 10

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rafael Puyol: «Estamos en la era de la tecnología, pero también en la de la ética»

Rafael Puyol: «Estamos en la era de la tecnología, pero también en la de la ética»