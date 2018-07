Rafael Amargo: «Mi marca es el exceso» El bailarín estrena mañana en el Teatro Romano su primera producción propia en siete años, 'Dionisio…la vid y mil noches…' REGINA SOTORRÍO Martes, 31 julio 2018, 13:22

Se confiesa mal acostumbrado y algo «caprichoso». Si volvía a liderar un proyecto no podía ser para hacer un solo. «No me sale. Mi marca es el exceso», admite Rafael Amargo. El bailarín estrena mañana en el Teatro Romano de Málaga su primera producción propia en siete años, un montaje multidisciplinar sobre las pasiones humanas que se verá del 1 al 4 de agosto (22.00 horas).

«La palabra crisis ha existido y sigue existiendo, pero yo la he borrado de mi mente y me he tirado a la piscina», aseguró este martes en rueda de prensa junto al delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y numerosos miembros de su compañía. Una treintena de personas dan forma a este espectáculo «variopinto» donde se unen la danza clásica, la contemporánea y el flamenco. Baile y también texto que abren una nueva andadura profesional para Amargo con una compañía de «danza y teatro» con la que confía reciclarse en la escena. «Con 43 años, esta puede ser mi penúltima producción como bailarín», apuntó.

Ramón Oller coreografía ese retrato de Dionisio que habla de «la vida». Porque «los dioses que vienen de los grandes mares acaban siendo pequeños dioses, seres humanos con grandes pasiones», detalla. Amargo da vida a ese «rey de los placeres» con el que tanto se identifica. «Es el más luminoso. Es el desorden y el caso y el que mejor se lo pasa. Yo soy algo así también», apostilló.

El contrapunto se lo da el bailarín argentino Hernán Piquín en el papel de Apolo. Luciana Bongianino, Lucía Ruibal, Cecilia Sarli, el bailarín malagueño Benjamín Leiva, el actor Antonio Albella (ex miembro de Locomía) y los niños Nora y Amador son algunos de los nombres que desfilarán por las tablas del Romano. Once músicos pondrán música flamenca en directo al espectáculo, entre ellas la voz de Genara Cortés. Una banda sonora que firma el músico y compositor malagueño Jesús Durán.

Málaga será el punto de partida de esta producción, el lugar desde donde Amargo irá puliendo y «moldeando» la propuesta para llegar a Madrid y Barcelona, entre otros destinos nacionales, y salir con 'Dionisio' hacia La Habana y Bruselas.