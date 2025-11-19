Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pasada edición del Festival de Angulema. Efe

La próxima edición del Festival de Angulema pende de un hilo ante las llamadas al boicot

Los sindicatos de dibujantes y de las editoriales piden no acudir al famoso certamen de cómics por la indignación provocada por la gestión de la empresa que lo organiza desde 2007

Enric Bonet

París

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:11

Una de las citas ineludibles para los fanes de los cómics en Francia (y Europa) podría no celebrarse el año que viene por primera vez ... desde hace medio siglo. La próxima edición del Festival de Angulema, prevista entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026, pende de un hilo. Las llamadas de sindicatos de dibujantes y editoriales a boicotear el certamen se han multiplicado en las últimas semanas y han reforzado la posibilidad de que no tenga lugar este gran evento cultural en Angulema, en el suroeste del territorio galo.

