El Premio de Periodismo David Gistau recibe 200 candidaturas en su sexta edición

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo mes de diciembre en la Sede de Vocento

C. P. S.

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:10

Doscientos trabajos periodísticos, en formato de crónica, reportaje y opinión, han presentado su candidatura a la sexta edición del Premio de Periodismo David Gistau, creado ... conjuntamente por Vocento y Unidad Editorial con el objetivo de reivindicar el periodismo independiente, señalar nuevos talentos y reconocer la calidad literaria y el valor informativo de las piezas de periodismo narrativo. Patrocinado por Fundación ACS y Santander, el premio está dotado con 10.000 euros.

