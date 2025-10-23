El poeta e impresor Francisco Cumpián inspira la XIV edición del Festival Irreconciliables

El Festival de Poesía Irreconciliables cumple catorce años y lo celebra regresando a su origen: el homenaje a la figura y la herencia creativa de ... Francisco Cumpián (Antequera, 1951 - Málaga, 2025), poeta e impresor, que fue uno de los motores y espíritus fundadores del festival. Esta edición, que se celebra del 29 al 31 de octubre en distintos espacios de Málaga, reúne a algunas de las voces más destacadas y singulares de la poesía contemporánea para reivindicar la diversidad y la convivencia de estilos bajo un mismo signo: la libertad poética.

Bajo el lema 'Ya está to el pescao vendío', Irreconciliables recupera el pulso de sus primeras ediciones, cuando la poesía se mezclaba con la música, el teatro o el juego, en una apuesta por un lenguaje vivo, accesible y radicalmente libre. «Esta edición es una manera de volver a casa. Cumpián fue quien nos enseñó que la poesía no es solo palabra escrita, sino un modo de estar en el mundo», señalan las directoras del festival, Violeta Niebla y Ángelo Néstore.

El 29 de octubre arranca la programación en el Centro Cultural Generación del 27, que acogerá el taller 'Escribo la sombra de un río', coordinado por la escritora y artista visual catalana Júlia Peró, y el escritor y publicista cántabro Luis Mario. A las 18.00, el Cementerio de San Miguel se convertirá en escenario del Club de Lectura dedicado a 'El accidente de Blanca Lacasa', antes de dar paso al 'Entierro Poético Aquí ya está to el pescao vendío' (20.30 h), una lectura coral que reunirá las voces de las poetas María Eloy-García y Juan de Salas, las artistas Bárbara Zágora, Beatriz Ros y el escritor y ornitólogo barcelonés Francisco Ferrer Lerín, esta última con la performance 'Excusatio non petita'.

El 30 de octubre, Irreconciliables estrena en La Térmica la reading party 'La Lektoteca', un formato importado desde Nueva York que mezcla lectura, música y encuentro social. La cita contará con una conversación entre Laura C. Vela, cocreadora de la editorial Comisura, escritora y fotógrafa; y la editora de Amor de Madre Victoria Borrás; así como las lecturas de Miriam Reyes, reciente Premio Nacional de Poesía, y la escritora y editora argentina de origen bielorruso Natalia Litvinova.

El encuentro estará moderado por la escritora, editora literaria, actriz y artesana Kenya Stéphanie, y un cierre musical con el cuarteto La Rate Timide y su 'punk elegante'.

El 31 de octubre la poesía toma el Centro Cultural Fundación Unicaja con la presentación de 'La edad infinita' de Miriam Reyes (18.30 h) y el recital 'Los buenos somos más', en el que un grupo de vecinas de Palma Palmilla, dirigidas por el poeta y dramaturgo Cristian Alcaraz, presentarán textos creados dentro del proyecto 'Acto Reflejo', un espacio de escritura colectiva y comunitaria.

El broche final llegará a medianoche con 'De calor y agua', un concierto íntimo de La Rate Timide en el Hammam Al Ándalus, donde el punk se transforma en poesía vaporosa entre la piedra y el vapor.