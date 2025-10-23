Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El poeta e impresor Francisco Cumpián inspira la XIV edición del Festival Irreconciliables

El encuentro se celebrará del 29 al 31 de octubre con la participación de Natalia Litvinova, Miriam Reyes, Julia Peró y Francisco Ferrer Lerín, entre otros

SUR

málaga.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

El Festival de Poesía Irreconciliables cumple catorce años y lo celebra regresando a su origen: el homenaje a la figura y la herencia creativa de ... Francisco Cumpián (Antequera, 1951 - Málaga, 2025), poeta e impresor, que fue uno de los motores y espíritus fundadores del festival. Esta edición, que se celebra del 29 al 31 de octubre en distintos espacios de Málaga, reúne a algunas de las voces más destacadas y singulares de la poesía contemporánea para reivindicar la diversidad y la convivencia de estilos bajo un mismo signo: la libertad poética.

