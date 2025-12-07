Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez

Entre el 'pescaíto', el turismo y las verbenas: así es la Málaga que conquistó a Martin Parr

El fotógrafo de la Agencia Magnum, fallecido este viernes, capturó el ocio, las gentes y la comida de la capital y Mijas durante su estancia en 2022

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:31

Comenta

Estuvo fotografiando la Málaga que no se ve mientras todo el mundo enfocaba hacia otro lado. Nada más pisar la ciudad recibió la llamada de ... revistas internacionales que le pedían cubrir un acontecimiento histórico en su tierra (y en el planeta entero), la muerte de Isabel II. Pero el británico Martin Parr rechazó todos los encargos. Quería mirar a Málaga. Durante varios días el fotógrafo de la Agencia Magnum se movió entre la capital y el municipio de Mijas para captar su vida a todo color y con la ironía que le caracterizaba, una colección de imágenes que ya forma parte de su legado. Martin Parr falleció este viernes con 73 años en su casa de Bristol.

