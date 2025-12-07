Entre el 'pescaíto', el turismo y las verbenas: así es la Málaga que conquistó a Martin Parr

Estuvo fotografiando la Málaga que no se ve mientras todo el mundo enfocaba hacia otro lado. Nada más pisar la ciudad recibió la llamada de ... revistas internacionales que le pedían cubrir un acontecimiento histórico en su tierra (y en el planeta entero), la muerte de Isabel II. Pero el británico Martin Parr rechazó todos los encargos. Quería mirar a Málaga. Durante varios días el fotógrafo de la Agencia Magnum se movió entre la capital y el municipio de Mijas para captar su vida a todo color y con la ironía que le caracterizaba, una colección de imágenes que ya forma parte de su legado. Martin Parr falleció este viernes con 73 años en su casa de Bristol.

Un año después de su estancia en Málaga, en septiembre de 2022, un centenar de sus fotografías se exponían en el Museo de Málaga bajo el título de 'MálagaEXPRESS', una muestra producida por el Centro Andaluz de la Fotografía y organizada por el Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales. Martin Parr capturó el ocio, las gentes y la comida del lugar a modo de cuaderno de viaje.

Pero sus imágenes distan mucho de las que un turista tomaría de la ciudad: la mesa de un chiringuito con los restos del banquete, espetos de sardinas entre patas de pulpo sobre las brasas, una bandeja de 'locas' (el dulce), los trajes de gitana a 8 euros en una tienda de souvenirs, los turistas en una terraza con gesto despreocupado, el hombre que vende caracoles frente al mercado de Huelin, la señora que se ducha junto a las famosas letras de la playa de la Malagueta y una pareja tomando el sol rodeada de coloridos hidropedales de unicornio y delfín.

Migue Fernández

Martin Parr llegó a la provincia en plena festividad de La Victoria. De ahí las verbenas, los bailes flamencos y las mantillas, con instantáneas maravillosas como la de una mujer que parece preparada para la fiesta con el mismo gesto que la virgen que la enmarca detrás en una lona. Siempre con ironía, poniendo el foco en los contrastes y en las tensiones de una vida moderna dominada por el ocio y el consumo. Un difícil equilibrio entre la tradición y las nuevas costumbres que en Málaga le proporcionó mucho material. «Una de las cosas más llamativas fue ver el pescado en los mercados», admitió en una visita posterior a Málaga. «También ver cómo enseñaban a niños a torear en la plaza de toros de La Malagueta», añadió.

Se sumergió entre las calles de Málaga, pero también entre sus gentes. En sus retratos se reconocía al actor Salva Reina, a los artistas Javier Calleja y Juanjo Fuentes, a la bailaora de vanguardia La Chachi, al veterano cantaor Fosforito (recientemente fallecido), al cocinero José Carlos García y hasta al alcalde Francisco de la Torre y el presidente de la Diputación, Francisco Salado. Un 'collage' fotográfico que vinculará para siempre a Málaga el nombre de uno de los fotógrafos más sobresalientes de su generación.

Martin Parr es uno de los fotógrafos más influyentes e imitados de la actualidad, una mirada rebelde que revolucionó el concepto de la fotografía documental en los años 80 cambiando la imagen en blanco y negro asociada hasta entonces a un trabajo de campo serio y riguroso, por el color vibrante y hasta saturado para registrar lo cotidiano. Con flash hasta a pleno sol para resaltar los tonos aún más. Incluso en Málaga. «Aquí hay sol durante todo el año, los colores están más presentes, algo que es muy importante para la gente«, decía.