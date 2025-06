El pequeño gran Monkey

Sandra Pedraja Sábado, 7 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Este fin de semana se celebra en Barcelona el festival de los festivales nacionales: Primavera Sound. No solo destaca por la calidad de su cartel ... desde que nació en 2001, sino también por su crecimiento en asistencia, que ha oscilado entre 60.000 y 80.000 personas por día en las últimas ediciones. Confieso que nunca he ido. Me echan para atrás las multitudes. Y, sin embargo, sería la ocasión perfecta para ver a mis artistas favoritos.

Como contrapunto, los días 13, 14 y 15 de junio, en El Puerto de Santa María, se celebra el hermano pequeño del Monkey Week: Monkey Weekend, un festival íntimo y callejero. Durante tres días, la ciudad se transforma en un reducto musical que resiste la lógica del consumo masivo. Aquí no hay cabezas de cartel previsibles, sino riesgos medidos y emociones inesperadas: ver a Perro en una cueva, al colectivo AndThe como cierre del sábado o a El Niño de Elche junto a Raúl Cantizano. Lo mismo estás tapeando con Ricardo Pachón tras un bolo de Los Labios —cuyo vocalista es hijo del mítico Silvio—, que te topas en una plaza con un homenaje a Camarón a cargo de Derby Motoreta, Pájaro y Rocío Márquez. En la próxima edición, la autenticidad sigue intacta. Podrás escuchar a Fernando Alfaro presentando su libro en una librería y, al día siguiente, verlo tocar en el Museo Arqueológico. Habrá sesiones de DJ en Bodegas Caballero, conciertos en la Peña Flamenca El Nitri, en la sala Milwaukee o en la plaza Alfonso X, con artistas como Carlangas o Colectivo Da Silva. Muchos otros rincones y nombres se sumarán a esta fiesta colectiva. La ciudad entera se convierte en escenario. El bar de barrio frente al gran recinto. La plaza del pueblo frente al stage con valla. Aquí lo que hay es proximidad, riesgo, propuestas emergentes y otras que aún no han dejado de serlo. El Monkey vive de los márgenes, del entusiasmo y de una escena que, si no se cuida en lugares como este, acaba diluyéndose en el algoritmo. Hay festivales que se 'ven', pero este, se vive.

