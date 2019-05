Pedro Zamora ya es profeta (artístico) en su tierra Manuel Fontán, Pedro Zamora y Gemma del Corral, este miércoles en La Coracha. / SUR El creador malagueño inaugura una amplia exposición en las salas de La Coracha ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 15 mayo 2019, 13:57

Ha presentado su trabajo artístico en Madrid, Barcelona, Granada y Pamplona; también en Milán y Acqui Terme; incluso en la Feria Estampa. Sin embargo, las puertas del circuito expositivo malagueño permanecían vedadas para Pedro Zamora. Hasta ahora. El creador malagueño ya puede decir, aunque él mismo tome la vitola con precaución máxima, que es profeta artístico en su tierra. Las salas de La Coracha le dedican desde este miércoles una amplia exposición con 129 obras que toman el pulso a su propuesta artística, a su «pintura sin puntura», como él mismo reivindica.

«No hay ni una gota de pintura en toda la exposición», sostiene este arquitecto de formación, volcado durante los últimos años en su faceta artística. Así, la forma y el color marcan la pauta en el trabajo de Zamora, basado en composiciones realizadas con libros. «Mi materia prima es un deslumbramiento que me encuentro, ante una forma o un color, y ese deslumbramiento es lo que me provoca y me pone a funcionar. Y en ese ir componiendo la obra voy buscando, colocando una cosa al lado de otra», ofrece Zamora, que hasta el 28 de julio presenta en La Coracha su proyecto 'Sin arte casi', comisariado por Manuel Fontán.

Composiciones geométricas, de rabioso cromatismo en unas ocasiones y de medida sutileza en otras. «No soy un expresionista -sostiene Zamora-, sino todo lo contrario. El expresionismo valora la gestualidad y yo quiero que en cada obra se reconozca cada parte que compone esa obra. Fragmentos que han sido abandonados, desahuciados, pero que viven aquí dentro de otro contexto y que son reconocibles. No los he intervenido de una forma retorcida y extraña. Mantengo su esencia y los hago participar de una vida nueva, de modo que creo que forman una lírica común, una musicalidad«.

Una sintonía que Zamora encuentra por fin en su entorno cercano. «He intentado aprovechar la oportunidad al máximo para que hable la obra y no las palabras o el discurso que yo pueda establecer. Reúno un conjunto de más de 120 obras elaboradas en los últimos dos años, si bien más de la mitad es obra nueva realizada en los últimos seis meses«, brinda el autor.

Y cierra: «La intención es presentarme, decir 'Esto es lo que hago', el fruto de lo que he ido haciendo desde que era pequeñito y empecé a dibujar«.