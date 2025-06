Pedro según los Javieres

Los coletazos de la temporada televisiva nos traen estos días el estreno de una serie documental en Movistar+ donde Javier Ambrossi y Javier Calvo, o ... sea 'Los Javis', realizan un tributo en carne viva a Pedro Almodóvar. No esperen ninguna indagación académica ni análisis sesudo a su filmografía. La cosa va, en breve, de una extensión del homenaje a 'Todo sobre mi madre' que presentaron los propios Javis en los Goya de 2024: un feliz regodeo a partir de míticas escenas o frases de sus películas.

Entreverado junto a la entrevista a Almodóvar, y a modo de un 'Sálvame' de puro 'deluxe', la producción se explaya en el chachareo de los convidados al festín: Penélope Cruz, Julieta Serrano, Loles León, Bibiana y un largo etcétera. La trastienda a modo de reencuentro de nombres de su cine, incluidos Alberto Iglesias o José Luis Alcaine, que salen muy poco, ay, es lo que da vidilla a este artefacto lúdico. Entre cajas o con declaraciones a bocajarro en los sets deconstruidos aparecen sus grandes actrices vivas (menos Carmen Maura, Victoria Abril o Cecilia Roth), además de Antonio Banderas, el que mejor aprovecha la función a base de rigor, de entender muy bien a lo que iba y de marcarse una interpretación portentosa vía Bola de Nieve.

Almodóvar no cuenta mucho que no haya contado ya en los miles de otras entrevistas televisivas, aquí fileteadas gracias al excelso trabajo de acopio del documental, entretenido pero con más de hagiografía que de biografía. Pedro deja dicho, eso sí, que una vez muerto no desea que le hagan 'biopics' ni libros sobre su vida. De momento los Javieres, como él los llama, lo que consiguen aquí es una encomiable labor de marketing al insertarlo sin complejos en su propia genealogía. Y hasta el nombre de la serie, 'Pedro x Javis', los equipara como autores. Que salgan estrellas del universo javierano como Guitarricadelafuente o Amaia trabaja en la misma línea de conversación intergeneracional: al menos ambos nos brindan unas deliciosas versiones de 'Cucurrucucú paloma' o de 'Volver', ideales para cualquier post.