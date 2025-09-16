Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una escena de la producción de 'Otello' que abre temporada en el Teatro Real. Javier del Real
Ópera

Un 'Otello' blanco, monstruoso y maravilloso vuelve al Teatro Real

Feminicidio y racismo están en la raíz del drama shakespeariano que abre temporada en el coliseo y para el que Verdi compuso «una de las músicas más bellas de la historia»

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:29

El primer 'Otello' se vio en España en 1890, tres años después de su estreno en La Scala de Milán. Entonces un tenor blanco maquillado ... de negro encarnó al celoso y feminicida mercenario norteafricano. Casi siglo y medio después, el 'Otello' de Giuseppe Verdi, «tan monstruoso como maravilloso», vuelve a inaugurar la temporada del Teatro Real. Y lo hace de nuevo con un tenor blanco el papel del celoso capitán negro en un drama en torno al feminicidio, los celos, el machismo, la misoginia y el racismo.

