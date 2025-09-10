Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El director Pedro Halffter ensaya con la OFM en su nueva sala. Migue Fernández

La Orquesta Filarmónica de Málaga estrena por fin su sede tras más de 30 años en un local provisional

La formación inaugura con el ensayo de la ópera 'Tristán e Isolda' de Wagner su nueva sala, con el doble de espacio que la anterior y con un estudio profesional de grabación

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:32

Tras dos puertas azules, 45 músicos ensayan una de las obras cumbres de Wagner siguiendo la batuta del director Pedro Halffter. Y desde este lado ... de la sala no se escucha absolutamente nada. «Funciona bien, una buena señal», se felicita el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Parece una obviedad: una sala de ensayo totalmente insonorizada y con buena acústica. Pero para la Orquesta Filarmónica esta es la primera vez. La OFM estrena su sede tras 34 años -toda su existencia- en un espacio provisional y alquilado de Carranque, sin la dotación técnica adecuada ni los metros suficientes para los profesores.

