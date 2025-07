La ópera vuelve a Antequera tras 25 años: partitura de Bellini, vestuario a lo 'Bridgerton' y escenario único en la plaza de toros

Paco Griñán Málaga Miércoles, 9 de julio 2025, 00:18 Comenta Compartir

Lo de conjugar ópera y Antequera en un mismo titular hacía un cuarto de siglo que no se leía. Ni se escuchaba. La espera tiene plazo de caducidad ya que el próximo viernes 18 de julio regresa el bel canto a la ciudad con una de las obras imprescindibles de Vincenzo Bellini, 'La sonámbula', que se representará además en un escenario único: la plaza de toros de la localidad. Un espacio monumental para un clásico protagonizado por un elenco internacional comandado por la soprano greco-escocesa Annie Fassea y el tenor estadounidense Gabe Clarke, pero que lleva con orgullo la etiqueta de «producción rural» ya que nació por iniciativa del centro cultural sin ánimo de lucro Ras de Terra para llevar la ópera a esa España de interior que habitualmente carece de esta oferta escénica. Es el caso de la capital de la Vega, aunque con una diferencia relevante ya que el ruedo antequerano no solo es una ambientación inédita, sino que además duplica el aforo habitual de este espectáculo hasta casi 2.900 espectadores.

Ampliar 'La sonámbula' pone en escena una ópera semiseria de amor y desamor. Ras de Terra

«Los cantantes están fascinados e ilusionados con la actuación en la plaza de toros ya que es un recinto especial en el que ninguno de ellos ha cantado y además recuerda auditorios únicos como la Arena de Verona», explica Juan Urquiola, empresario y copromotor de Ras de Terra, que añade que para el público también va a ser una experiencia irrepetible con el coso iluminado por la noche y acogiendo esta apasionada historia de amor de Bellini, de la que el propio Teatro Real hizo su propia versión hace un par de años. «Esta ópera y el escenario tan especial forman un concepto ganador», abrocha el impulsor de este espectáculo, que pone en escena una obra 'semiseria', un género distintivo que surgió en el siglo XIX al reunir en una misma partitura las escenas cómicas y dramáticas.

La ópera Título: 'La sonámbula'

Autor: Vincenzo Bellini

Producción: Ras de Terra para Ópera de La Vera

Dirección musical: Juan Pablo Valencia-Heredia

Dirección escénica: William Costabile Cisco

Elenco: Annie Fassea, Gabe Clarke, Candida Guida, Pedro Ometto, Giordano Farina, Lorena Ferreiro, Sergio Aunión, con la orquesta Ras de Terra y Coro de Cámara de Extremadura

Lugar y fecha: viernes 18 de julio, a las 22 horas, en la Plaza de Toros de Antequera

Entradas: En la web y en formato papel en Perfumería Hebe de Antequera



Así, esta historia de amor y folletín tiene como protagonistas a Amina y a Elvino, dos jóvenes que se van a casar, pero que se enfrentan a los enredos de Lisa, antigua pareja del novio, que hará todo lo posible por desbaratar el enlace. A lo que se une el sonambulismo del título de la pieza y que sufre la protagonista, encarnada por la soprano Annie Fassea, uno de los valores emergentes de la ópera contemporánea y que debutará este año en el escenario del Royal Opera House Covent Garden de Londres. «Es una 'callas', una artista delgada y todo delicadeza que sorprende cuando canta porque te preguntas cómo es posible que salga esa voz de ese cuerpo», apunta la otra mitad de Ras de Terra, Mónica Sánchez-Robles, que destaca que la protagonista parece sacada de la serie de época más famosa de Netflix.

«La ambientación es la misma que la serie 'Los Bridgerton' o las novelas de Jane Austen», afirma la promotora sobre el vestuario y la época de esta ópera semiseria, que además estrenará iluminación y escenografía para la representación de Antequera. «No queremos desvelar las sorpresas, pero podemos avanzar que el escenario aprovecha el tendido de la plaza porque teniendo ese decorado hemos querido incluir esta singular arquitectura en la puesta en escena», explica Sánchez-Robles, que ha contado con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento para este regreso de la ópera a Antequera y su coso después de las versiones de 'Carmen' y 'Don Juan' que representó aquí Salvador Távora hace un cuarto de siglo.

Mirar al interior

Más de ochenta personas intervienen en esta puesta en escena que, junto a los protagonistas, también cuenta con la dirección musical de Juan Pablo Valencia-Heredia y la escénica de William Costabile Cisco, la Orquesta Ras de Terra -formada por profesores de la Orquesta de Extremadura- en el ruedo y el Coro de Cámara de Extremadura en el escenario, además profesionales de Antequera, como maquilladores, técnicos y personal de producción. «Siempre contamos con la industria local porque esa es la filosofía del proyecto. Nosotros lo hacemos todo, desde diseñar la escenografía a poner las sillas del aforo y vender las entradas», explican los promotores de este espectáculo que, por una vez, trata de volver la mirada hacia el interior en lugar de hacia la Costa.

Esta versión aprovecha el tendido de la plaza de toros para la puesta en escena de 'La sonámbula'

«No solo tratamos de acercar el bel canto a la ciudad y a los pueblos de toda la comarca que normalmente no tienen acceso a este tipo de programación, sino también convencer a esos aficionados que están en la provincia o de vacaciones de que merece la pena venir a Antequera a disfrutar de una ópera a lo grande», explican los responsables de Ras de Terra, que también impulsan residencias artísticas y otras actividades enfocadas siempre al desarrollo del ámbito rural.

La soprano Annie Fassea y el tenor Gabe Clarke protagonizan esta ópera. Ras de Terra

Con entradas de 30 a 75 euros -disponibles en la web-, 'La sonámbula' llega a Antequera por la iniciativa y la visión de la empresaria Mari Carmen López, propietaria de Perfumería Hebe, amiga personal de Sánchez-Robles, conocedora de las actividades de Ras de Terra y que apoya el espectáculo vendiendo las entradas en formato papel en su popular comercio. «Un día me llamó para ponernos en contacto con el municipio, cogimos un Ave y aquí estamos, a punto de estrenar», explica la promotora que no duda del éxito del evento e incluso de un proyecto a más largo plazo. «Antequera está en una situación estratégica en Andalucía, por lo que esto puede ser el ensayo de un futuro festival con más espectáculos», añade Juan Urquiola, que no solo comparte esta aventura, sino el entusiasmo de su socia.

