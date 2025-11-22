Odón de Buen
VÍCTOR HEREDIA HISTORIADOR
Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00
El insigne escultor Mariano Benlliure cuenta desde hace unos días con una segunda escultura pública en las calles malagueñas. Además del monumento dedicado al marqués ... de Larios, un busto de dimensiones mucho más modestas campea en un espacio urbano. En este caso se trata de una réplica del original que Benlliure realizó en 1928 para el grupo escolar que se dedicó al ilustre oceanógrafo Odón de Buen en su localidad natal de Zuera, en Zaragoza. Hay otras copias, pero todas carecen de las gafas que el original perdió en la Guerra Civil. LA SOLUCIÓN, MAÑANA DOMINGO
