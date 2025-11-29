Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carlos Díaz / Teatro Cervantes
CRÍTICA DE ÓPERA

'Werther', piscodrama cubista, cautiva en el Cervantes

El coliseo malagueño estrenó el jueves el segundo título de la XXXVII Temporada lírica

FRANCISCO MARTÍNEZ

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:53

Comenta

Un montaje escénico de la Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz, comandado por Paul-Émile Fourny, concibe la escena como una sucesión de «tableau ... vivants» en donde sucesivos cuadros son a la vez testimonio del alma atormentada del protagonista y muestra de la distancia infranqueable entre la psique de Werther y el codificado mundo burgués de Charlotte. En ella desempeña un papel simbólico el objeto «cuadro», un espacio acotado en el que se desarrolla la acción y cuyo límite, el marco, sólo pueden franquear Werther y, en un momento dado, Charlotte, que abdica así de su condición de personaje pictórico para alcanzar la condición de mujer viva, sentiente. La invención es feliz: el movimiento escénico concebido como plasmación de un flujo interior cuya intensidad insufla calor y vida, bulto redondo, a la estática bidimensional del lienzo. Por ese efecto de cristalización poliédrica, por esa estrategia de desdoblamiento entre las tribulaciones interiores del joven Werther y el fingido universo de su obsesión, llamo al acercamiento de Fourny cubista, deudor además de una cultura visual que bebe de la pintura costumbrista del XIX, del preciosismo prerrafaelita y hasta de lo onírico al modo de Magritte. El único reparo a esta forma de concebir el espacio es que la obligación de hacer cantar a los personajes tras el límite ficticio del marco atenúa (también por las peculiaridades acústicas del Cervantes) la potencia proyectiva de las voces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  2. 2 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  5. 5 Málaga enciende una mágica Navidad
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  9. 9 La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa
  10. 10 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Werther', piscodrama cubista, cautiva en el Cervantes

&#039;Werther&#039;, piscodrama cubista, cautiva en el Cervantes