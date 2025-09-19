El Weekend Beach Festival Torre del Mar 2026 ya tiene fecha de celebración

Weekend Beach Festival Torre del Mar calienta ya motores para su próxima edición. Ya se saben las fechas en las que se celebrará en 2026: ... será del 9 al 11 de julio, y las entradas para los conciertos se pondrán en breve a la venta.

De hecho, según informa la organización, los abonos podrán adquirirse a partir del martes 23 de septiembre a las 19 horas en la web oficial del certamen, www.weekendbeach.es. Por ahora se desconoce el cartel de artistas que actuarán en esta próxima edición, que será la número once.

Weekend Beach Festival acoge cada año diferentes estilos musicales en convivencia donde se disfruta a la vez de rock, pop, mestizaje, hip hop - rap, latina - ritmos urbanos y electrónica. El año pasado el Weekend registró 90.000 asistentes y tuvo un impacto económigo en la zona, según sus responsables, de 12 millones de euros.