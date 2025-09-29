Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Víctor Manuel incluye Málaga en su gira Solo a solas conmigo

Las entradas para ver al cantautor salen a la venta mañana martes 30 de septiembre

SUR

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:07

Víctor Manuel vendrá a Málaga el domingo 15 de noviembre de 2026 con su nueva gira, Solo a solas conmigo. A las 11.00 horas ... de mañana martes 30 de septiembre salen a la venta las entradas para el concierto del Teatro Cervantes (de 24 a 90€) y del resto de plazas que recorrerá el cantautor asturiano el próximo año.

