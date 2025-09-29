Víctor Manuel incluye Málaga en su gira Solo a solas conmigo

Víctor Manuel vendrá a Málaga el domingo 15 de noviembre de 2026 con su nueva gira, Solo a solas conmigo. A las 11.00 horas ... de mañana martes 30 de septiembre salen a la venta las entradas para el concierto del Teatro Cervantes (de 24 a 90€) y del resto de plazas que recorrerá el cantautor asturiano el próximo año.

Solo a solas conmigo sigue la estela de grandes giras como Vivir para cantarlo, con la que visitó el Cervantes en 2009; 50 años no es nada, o la reciente La vida en canciones (El escenario lo cura todo), que pudo disfrutar el público malagueño en noviembre de 2023. En este nuevo recorrido por los mejores teatros y auditorios de toda España no faltarán sus grandes éxitos y las canciones que compondrán su nuevo disco, cuyo nombre ha titulado la gira y que se publicará el próximo año. Su renovado repertorio se escuchará en los próximos conciertos, en los que tampoco faltarán 'Soy un corazón tendido al sol', 'Ay amor', 'El abuelo Vítor', 'Quiero abrazarte tanto', 'Nada sabe tan dulce como su boca', 'Planta 14', 'Solo pienso en ti', 'Bailarina', 'Adonde irán los besos', 'Asturias' y tantas otras que forman parte de la memoria colectiva de nuestro país.

Hace un par de semanas, Víctor Manuel publicó el primer adelanto, la canción 'Solo a solas conmigo', que habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir. «Como se suele decir, 'Pez que duerme se lo lleva la corriente' y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida», se puede leer en su página web. Con arreglos y producción de David San José, esta carta de presentación quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar en las próximas semanas. Siete años después de publicar sus últimas composiciones en el trabajo Casi nada está en su sitio (2018), Víctor Manuel regresa con nuevas canciones, alguna colaboración y una ilusión y creatividad que se mantienen intactas tras 60 años de carrera.

La gira Solo a solas conmigo pasará además de por Málaga por Santiago de Compostela, Gijón, Sevilla, San Sebastián, Valencia, Burgos, Valladolid, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Albacete y otras ciudades que se confirmarán más adelante.

Un cantautor clave en nuestro cancionero

Víctor Manuel, asturiano del 1947, es uno de los más importantes cantautores de la música en español. Nacido en Mieres, su carrera abarca ya cinco décadas en las que fue evolucionando de la temática asturiana y la reivindicación política en los últimos años de la dictadura de Franco a canciones más centradas en el amor, las emociones y los sentimientos, con las que a finales de los 70 consigue conectar con el público. En 1979 logra un enorme éxito con su álbum Soy un corazón tendido al sol y el single 'Solo pienso en ti', una preciosa canción de amor de dos discapacitados, inspirada en una historia real. Ya en los 80, Víctor continua editando álbumes de gran repercusión como Luna (1980) o El lanzador de cuchillos (1984), y en 1986, en compañía de su mujer, Ana Belén, arrasa con Para la ternura siempre hay tiempo, el álbum que contiene el himno 'La puerta de Alcalá'. Su último disco con canciones nuevas hasta ahora, Casi nada está en su sitio, data de 2018.