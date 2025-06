Vanesa Martín abre su gira con un canto a la diversidad en Fulanita Fest

«Mi casa es cuerpo, alma y mundo». Suena una voz en 'off' de la misma Vanesa Martín que anuncia su salida al escenario de ... Fulanita Fest, que anuncia que abre las puertas de su casa con la presentación de su nuevo disco, 'Casa mía'. Este fue el primer concierto de la nueva gira de la malagueña. En su tierra. En Marenostrum Fuengirola. Y con el público metido en el bolsillo desde antes de salir. Sobre las tablas, una Vanesa sin miedos, libre, cómplice, sensual y más urbana que nunca. «Que inmenso placer arrancar gira en mi tierra. Bienvenidas a casa mía. Espero que las canciones de este nuevo disco se conviertan en regufio, en un lugar seguro donde no haya prejuicios, donde la libertad prime por encima de todo», afirmó la artista que arrancó su show con 'Tengo hábito de ti' y 'De tus ojos', antes de comenzar con el nuevo álbum.

La propia Vanesa reconoció su «cambio de actitud» con este nuevo álbum. «Le canto al amor desde una posición más serena, desde la gratitud y desde la capacidad de sentir porque hace mucho frío cuando estás anestesida», contó la artista a su público. Un público entregado que aprovechó cada segundo de silencio para corear su nombre, gritarle guapa o hacerle alguna petición durante todo el concierto. «Gracias por estar con el calorcito que recibimos desde aquí. El amor es piel. Y nadie es nadie para juzgar a los demás», reivindicó la artista, quien tuvo público de la talla de Toñi Moreno. La presentadora ocupó un puesto delante del escenario para no perderse ni un segundo de la actuación de su amiga.

SUR

En el concierto de la malagueña no faltaron momentos para bailar, para disfrutar y, como no podía ser de otra manera, para sentir, emocionarse y revivir historias de la mano de sus letras y su voz. Una voz que puso los pelos de punta en más de una ocasión, que tocó la piel y la fibra a muchos. Unos momentos combinados con otros de baile, de cantar a pleno pulmón y de disfrutar con amigos. «Estamos gozando. Un público diverso es maravilloso. Eso es vivir o si no, que se lo digan a los romanos», bromeó la cantautora.

La malagueña, poco amiga de compartir ciertos aspectos de su vida, no dudó en reivindicar la diversidad en un espacio como Fulanita Fest, festival lésbico de referencia. Eso sí, sin etiquetas, desde la piel y la naturalidad. «Viva la libertad. Viva la diversidad. Viva no etiquetarnos, la naturalidad. Aún es necesario levantar la voz y defender nuestra identidad, nuestro amor y nuestra razón», gritó a los cuatro vientos antes de despedirse. Una despedida después de más de una hora y media –aunque anunció que los conciertos de la gira serán un «poquito más largos»– en la que se arrancó, de manera improvisada por El Tijerita. «¿Hay algo más malagueño que El Tijerita?», se preguntó en voz alta.

Fulanita Fest 2025

El festival dedicado a las mujeres del colectivo LGTBI celebró su cuarta edición. Un evento ya consolidado dentro de la programación de Marenostrum Fuengirola que batió récord de asistencia con 8.500 personas de toda España. Pancartas, banderas arcoíris, purpurina, fiesta y mucho color se juntaron al comenzar la tarde del sábado para bailar y cantar junto a un cartel compuesto por artistas femeninas que no defraudaron. La primera en pisar el escenario fue Ebhel, la ganadora de 2024 de la muestra de artistas femeninas que cada año celebra Fulanita Fest. Con su particular estilo y el sol aún sobre la cabeza del público, la ceutí se comió las tablas con una apertura digna del show que se sucedió hasta bien entrada la noche.

La Mare cogió el testigo de Ebhel con sus influencias del folclore español y ritmos latinoamericanos, la cantautora hizo gala de la profundidad de sus letras con sus temas más conocidos y demostró la capacidad de este tipo de artistas de estar representadas en festivales. La tarde también estuvo amenizada por los temas que pincharon Bailaferias DJs, con éxitos actuales y mezclas inesperadas que no permitieron que nadie se quedara sin bailar.

Entre concierto y concierto, las historias fluyen. Una despedida de soltera, una petición de matrimonio, un grupo de amigas que cada año se reúne para venir al Fulanita, mujeres que pasan más horas en carretera que en el propio evento… «Venimos todos los años. Y este no podíamos faltar con Vanesa Martín», cuenta Carmen, acompañada por tres mujeres más que vienen desde Madrid cada año para disfrutar de este festival dedicado a las lesbianas y demás mujeres del colectivo LGTBI.

Ampliar Marenostrum Fuengirola

Ya sin sol y con la brisa del mar como acompañante, la rapera Lia Kali irrumpió en el escenario para impregnarlo con su estilo urbano. La artista, que cuenta con 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, hizo un repaso por sus principales temas con una promesa, «gozar un poquito esta noche». Algo que consiguió gracias a sus pegadizas letras y su limpia voz. «Vivan las mujeres del rap», gritó como reivindicación antes de cantar su colaboración con Elane, 'Falso'. La cantante, comprometida con el colectivo LGTBI y las mujeres, era uno de los principales reclamos de esta edición. Junto a Vanesa Martín, fue anunciada como cabeza de cartel del Fulanita Fest 2024. Con gritos de fondo de «Lia, Lia» por parte del público, la catalana acabó su show por todo lo alto con 'Renacer'. «Nos vemos pronto, Málaga», prometió antes de marcharse con una gran ovación.

En esta cuarta edición, conducida por la cantante Rocío Saiz, está amadrinada por la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo. Estas dos mujeres sorprendieron al público de Fulanita Fest con una versión electrónica de la mítica canción de Mecano 'Mujer contra mujer'. Enfundadas en una bandera LGTBI, las artistas cantaron con todo el público antes de que, por primera vez en la historia del festival, actuara Vanesa Martín.

La siguiente aparición de Rocío Saiz fue acompañada de la influencer Dulceida para hacer una gran pedida de mano ante todas las peticiones que Fulanita había recibido días atrás. «Hace veinte años del matrimonio. Yo estoy casa desde hace once con la mujer más guapa del mundo», hizo referencia a Alba Paul, quien también se encontraba en el recinto. Antes de presentar a Ptazeta, la instagramer reivindicó el matrimonio igualitario, a las lesbianas y a las bisexuales.

Ptazeta fue la última cantante en pisar el escenario. Con paso firme y con su reconocido estilo reggatonero, la canaria demostró por qué es una de las principales mujeres dentro de este estilo musical tan ocupado por hombres. «Solo pasa en el Fulanita que veo tanta bollerona junta», gritó la joven. Con sus temas más reconocidos, la artista puso a bailar a todo el público con las caderas hasta el suelo. Algo que también hizo Sofía Cristo con su DJ set, en el que sonaron los éxitos del momento y que sirvió para despedir una nueva edición de Fulanita Fest.

Como novedad de esta cuarta edición, Fulanita Fest trasladó sus fiestas de apertura y clausura al Castillo Sohail debido a la gran afluencia de público esperado. Esta última fiesta se celebra este domingo a partir de las 13.00 horas con un habitual del festival, 'La gran paella bollera' para celebrar un día lleno de artistas y DJs como Rocío Saiz. Este año, además, el evento ha apostado aún más por las familias diversas con espacios para los más pequeños de la casa. El sábado, durante los conciertos, se habilitó una zona con castillos hinchables y otras actividades para el entretenimiento de los niños.