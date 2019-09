Tormenta de indie en el Auditorio de Málaga FÉLIX PALACIOS Unas 14.000 personas llenan los dos días de festival Oh, See! con música para un público de todas las edades CLAUDIA SAN MARTÍN Domingo, 15 septiembre 2019, 10:30

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, menos para los 7.000 melómanos que se recuperaban del primer día de diversión con más fiesta en un día nublado con el bochorno aliado del baile desenfrenado. A primera hora del mediodía, se abrían las puertas del Auditorio treinta minutos después de la prevista: la una y media de la tarde les parecía a los primeros que se desenvolvían bajo un sol entre nubes la hora perfecta para aguantar el tirón de música ininterrumpida. Esto es Oh, See!, música intermitente de estilo variado pero muy concreto para disfrutar entre amigos y familia. Y hablando de padres, el público del sábado se percibía mucho más familiar que el día anterior.

El indie es la escuela del fin de semana para los pequeños de la casa. Y sus progenitores lo saben, inculcando desde bien temprano el gusto por un tipo de música que no se escucha en las discotecas. Los primeros que llegaron se toparon con Ballena, Delaporte y Airbag, rompiendo el hielo que se estaba derritiendo para dejar paso a uno de los grupos más aclamados de la tarde: Carolina Durante. Estos cuatro madrileños parecen haber nacido encima de un escenario, a pesar del poco tiempo que llevan en el mundo de la música. Desde 2017 lo están petando allá donde van con su pop más rock que acompañan con toques punk y psicodélicos. Al público se lo meten en el bolsillo encandilado, eso está claro. Pedro Méndez, a un lateral y llevando una camiseta del grupo 091, no dejó de bailar ni un minuto con los brazos en alto, dando saltos y aplaudiendo con la mejor de sus sonrisas.

FÉLIX PALACIOS

La música tiene un poder curativo indescriptible, aunque el calor apriete y los pies estén agotados del día anterior. «Menos mal que no hace sol, si no nos estaríamos muriendo», comentó Diego Ibáñez, la voz principal de los Durante exhausto tras una hora de concierto sin dejar de moverse. En su último tema, 'Cayetano', se subió al escenario José Andrés, el batería de Airbag, para acompañarlos en su apoteósica despedida. Esperando a la jienense Zahara se amontonaban algunos grupos de amigos cerca del escenario antes del comienzo de su show. La cantautora salió a escena vestida en lentejuela y su tono dulce llenó el recinto con uno de los mejores sonidos vocales del festival a nivel acústico. Ella nunca defrauda, el tono melancólico de sus letras nunca impide que los cuerpos se balanceen de un ladro a otro sintiendo su música. «Es una suerte volver a tocar en Málaga», reconoció la artista. En uno de los temas falló el micro de la cantante, aunque ella siguió entonando. Entre aplausos fue recibida de nuevo su voz inconfundible, las cosas del directo. Juan Moreno y Víctor Belgrano venían exclusivamente a su concierto, aunque reconocen que el viernes también lo pasaron de escándalo.

FÉLIX PALACIOS

«Somos padres y este es un festival para modernos que fueron marchosos y ya no les da para tanto la vida. Además es temprano», cuenta a SUR jocosamente María Sánchez con cerveza en mano. «No tenemos edad para llenarnos los pies de albero» comenta Juanma Gómez, Policía Local fuera de servicio. La Maravillosa Orquesta Del Alcohol (La M.O.D.A) empezaba pasadas las ocho de la tarde y tras su espalda, una bandera con un esqueleto bailongo, efecto que ellos crearían desde la primera canción hasta la última. Con los míticos 091 surgieron las primeras sonrisas de los nostálgicos que escuchaban a esta banda en los años ochenta.

El público cambió su disposición, y muchos hicieron el parón para la cena, otros se marcharon a casa porque la jornada se tornó extensa en lo que a la música se refería. El 'no quedan entradas' se colgó en esta última jornada, que cerraría la segunda edición con 14.000 asistentes. Love of Lesbian llegaron como un soplo de aire fresco acompañado de chispeo para rematar la noche. No hubo quien no se moviera al ritmo de sus melodías y luces. Viva Suecia les sucedían soplando el último adiós del indie para despedir un festival diferente, familiar y sin agote para finalizar la gira de su último trabajo a golpe de guitarra.