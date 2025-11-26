El Thyssen inaugura su Navidad con un concierto de ESAEM: esta es la agenda de actividades

Este jueves 27 de noviembre, el Museo Carmen Thyssen Málaga comienza su programación de actividades navideñas. A las 19.00 horas, el Patio de Columnas ... acogerá la inauguración del belén napolitano que anualmente se encarga de instalar la Archicofradía de los Dolores de San Juan desde la primera Navidad del Museo, en el año 2011. Esta instalación se compone de imágenes realizadas a mano en el taller del artesano especializado Raffaele Gambardella, en Nápoles, que han ido siendo encargadas y adquiridas paulatinamente por esta hermandad del Viernes Santo malagueño durante más de veinte años. Acompaña a estas imágenes un cuidado escenario, distinto cada año, y diseñado y ejecutado por un equipo de hermanos. En todos ellos, se procuran recrear tanto entornos urbanos y naturales como construcciones que entronquen con la Colección permanente del Museo. En este año 2025, el nacimiento se enmarcará en un cortijo cuyo patio central presidirá un singular lavadero, inspirado en la arquitectura popular andaluza.

Musical

Como es habitual, el día de la inauguración del belén el coro de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) ofrecerá un concierto con dos pases: a las 19.00 y a las 20.30 horas. En dichas sesiones, los alumnos interpretarán versiones de villancicos y canciones de Navidad. La actuación del coro de la ESAEM será la antesala del ciclo de conciertos programado con motivo de la Navidad en el Museo. Todas las propuestas musicales, así como la visita al belén, son de acceso libre y gratuito.

Durante el mes de diciembre se sucederá en el Patio una serie de conciertos de villancicos y música de Navidad a cargo de una variada selección de agrupaciones y coros. El programa para este año 2025 es el siguiente, comenzando todas las actuaciones a las 19.30 horas:

- Martes 2 de diciembre, coro Voces del Sol Jueves 4 de diciembre, coro Enclave de Sol

- Jueves 11 de diciembre, coro Nostro Tempo Viernes 12 de diciembre, coro Discantus

- Miércoles 17 de diciembre, agrupación músico-vocal Pan con Aceite

- Jueves 18 de diciembre, coral Santa Cecilia

-Viernes 19 de diciembre, coro del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

Público infantil

Por otra parte, el Área de Educación y Acción Cultural del Museo también encara la Navidad con una serie de actividades destinadas a los más pequeños.

En concreto, el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, junto a la compañía Parapapám, dirigida por la pianista y pedagoga Aida Laut, tendrá lugar la actividad de Iniciación musical 'Los ritmos de la Navidad', destinada a familias con niños y niñas de 0 a 6 años.

El siguiente domingo, 21 de diciembre, será el turno de la actividad Bebecuentos titulada 'Cuentos por Navidad', que conducirán las narradoras Alicia Acosta y Natalia Jiménez, en una cita que está destinada a familias con niños y niñas de 0 a 5 años.

Finalmente, el lunes 22 y el martes 23 de diciembre, el Palacio de Villalón acogerá 'Museo de Navidad', en horario de mañana. En este taller, con programas distintos cada día, las educadoras del Museo transmitirán a los niños y niñas de 5 a 12 años cómo lo inmaterial puede ser el mejor regalo para nuestros seres queridos.

Horarios

El horario habitual del Museo es de martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas, siendo los domingos de acceso gratuito desde las 16.00 horas. El lunes 8, Fiesta la Inmaculada Concepción, el Museo abrirá de manera extraordinaria con sus horarios y tarifas habituales. Ya en Navidad, los miércoles 24 y 31 de diciembre, el Museo cerrará a las 15.00 horas. Por su parte, los días de Navidad (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero) y Reyes (6 de enero), el centro estará cerrado.

Durante estas fechas, además de la Colección Permanente, los visitantes podrán contemplar las dos exposiciones temporales que actualmente se encuentran abiertas en el Museo. 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' se sitúa en la Sala de Exposiciones Temporales, en la tercera planta. La muestra analiza cómo lo telúrico (lo terrestre o lo geológico) y lo primitivo (lo primigenio) se convirtieron en dos vías de renovación fundamentales en la modernidad artística española, cuya estela aún hoy permanece. Por su parte, la Sala Noble del Museo acoge 'Rembrandt grabador': un selecto paseo por la faceta de grabador del artista barroco neerlandés a través de 35 estampas cedidas por el Museo Lázaro Galdiano de Madrid entre las que se encuentran retratos, autorretratos y escenas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento.