Imagen de archivo de la coral de ESAEM. SUR

El Thyssen inaugura su Navidad con un concierto de ESAEM: esta es la agenda de actividades

La pinacoteca combinará su actividad habitual con una programación musical y para el público infantil

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:42

Este jueves 27 de noviembre, el Museo Carmen Thyssen Málaga comienza su programación de actividades navideñas. A las 19.00 horas, el Patio de Columnas ... acogerá la inauguración del belén napolitano que anualmente se encarga de instalar la Archicofradía de los Dolores de San Juan desde la primera Navidad del Museo, en el año 2011. Esta instalación se compone de imágenes realizadas a mano en el taller del artesano especializado Raffaele Gambardella, en Nápoles, que han ido siendo encargadas y adquiridas paulatinamente por esta hermandad del Viernes Santo malagueño durante más de veinte años. Acompaña a estas imágenes un cuidado escenario, distinto cada año, y diseñado y ejecutado por un equipo de hermanos. En todos ellos, se procuran recrear tanto entornos urbanos y naturales como construcciones que entronquen con la Colección permanente del Museo. En este año 2025, el nacimiento se enmarcará en un cortijo cuyo patio central presidirá un singular lavadero, inspirado en la arquitectura popular andaluza.

