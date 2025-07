SpokSponha: «Mi sitio está en mi barrio, en Martiricos, con un campero de pollo del Padilla»

–¿Cómo lleva el verano hispalense un tipo tan de playa?

–Con el fresquito que hace en Málaga comparado con esto. Está siendo ... desértico.

–Si en este momento pudieras teletransportarte a Málaga, ¿dónde aparecerías?

–Pues ahora mismo me gustaría estar en el Padilla, ahí en mi barrio, comiendo un campero de pollo. ¡Con todo el calor que hace!

–¡No me digas!

–Bueno, algo con más sentido. Ya que estoy en Sevilla, me aparecería en la playita. Me iría para Chilches, Benajarafe, por ahí. Me daría un bañito fresquito comiendo un Cornetto o un Frigopié.

–Pues hablando de tirarse en la playa, ¿alguna vez descansa tu cabeza, te tiras en la playa sin pensar en nada en absoluto?

–Pocas veces me ocurre, la verdad. De hecho, mucho de Los Diozes se me ocurrió en Benajarafe. El tema de 'Diabla' me lo escribí mientras nadaba en Chilches. O sea que imagínate mi cabeza cómo va. Es difícil. Tengo una prueba de fuego porque me voy a Cádiz dos semanas a desconectar de verdad en mucho tiempo.

–Y como te veo a tope con los camperos, si hicieran un 'Campero Spok' en tu honor, ¿qué ingrediente estrella llevaría?

–Me encantaría, la verdad. Yo cogería la base de un campero de pollo y a lo mejor le metería un extra de especia al pollo, ¿sabes? Como un buen picantito.

–Tu disco es una de las bandas sonoras de este verano, ¿pero con tanta colaboración malagueña, Antonio Banderas no se ha querido sumar?

–Sí imagínate, una intro con la voz del Gato de 'Shrek' hubiera sido la hostia. Pero bueno, tenemos en un tema al Mocito Feliz. Quejarnos no nos podemos quejar. Aunque también hubiera metido al Vena con su 'Cantinero de Cuba', claro.

–Con estas, imagínate un apocalipsis zombie, esperando en Málaga, y elige un sitio y tres colegas para salvarte.

–Pues yo me iría a pasarlo a una casa en mitad del campo, en Campanillas, con AlPachone (Antonio Pachón) y Sceno (Jesús Martínez) para marcarnos un 'minicamp' y grabar otro disco.

–Si hicieras una peli sobre tu vida, ¿qué título le pondrías? ¿Y quién te interpretaría?

–Pues mira, si yo rodase una peli sobre mi vida se llamaría 'Las locas aventuras espaciales de SpokSponha' y, por su puesto, escogería a Mark Wahlberg. Todo fuerte y así con un gorro de pescado. Que sería más próximo a Wanillo Kokunero que al propio Spok. Y la atmósfera la haría un rollo al de rollo 'Siete Vírgenes' o 'El bola', pero con Wanillo.

–Este año habrá sido dulce para ti como buen cajista.

–Temporadón increíble, la verdad. O sea, veo que se están yendo algunos, pero es normal. Es el ciclo de los clubes. Perry por lo menos se queda y los fichajes pintan muy bien. Cuando venga el Unicaja a jugar con el Betis, me llegaré a apoyar. Y cuando esté por Málaga, por supuesto que me dejaré caer por el Carpena.

–Habrá que decirle a Ibai que se ponga las pilas con una Kings League de basket y así te puede unir tú, ¿no?

–Imagínate, yo me metería de entrenador, jugador, ¿sabes? Para jugar tres minutos por cuarto, porque yo ya estoy como para recoger arándanos.

–Pues elígeme a tres tíos que vayan a jugar a tu lado.

–Pues empezando por Fran Vázquez, que lo escogería de pívot, 100%. Luego, los otros dos, directamente Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Y con eso en la cancha, yo creo que no habría fallo, no habría disputa.

–Volviendo a Catanga, ¿cómo vives la reapertura del Tivoli?

–Pues la verdad es que con bastante ilusión, Tengo muchas ganas de ver qué va a pasar ahí. Sobre todo de ver que vuelve a suceder algo ahí dentro, en esos metros cuadrados que llevan muertos tanto tiempo. Al final es una cosa que es histórica, queremos que vuelva a brillar.

–¿Y cómo sería dar un concierto inaugural allí?

–¡Increíble! ¿Tú sabes que yo intenté dar un concierto en el Tivoli? Justo en la peor época, en la que ya estaban cerrando. Lo pusimos sobre la mesa, a ver si podíamos hacer algo en el auditorio, pero ya no había ni motivación ni opciones, porque era cuando esto estaba ya a punto de cerrar las puertas.

–Si te pusieran un monumento en Málaga, ¿dónde elegirías pasar a la posteridad?

–Si tuviesen que poner una estatua en Málaga, yo lo pondría en el parque de Martiricos, el de dentro, la plaza de siempre, donde yo empecé a rapear. Literalmente saldría o cogiendo un micro o jugando a los tazos, o sentado comiendo pipas Tijuana, que es lo que hacía básicamente.

–Aterrizando en cosas más cercanas, en nada tenemos aquí la San Diego Comic-Con Málaga. Alguien tan 'friki' como tú estará emocionadísimo.

–Eso va a ser una brutalidad. Y encima con los nombres que se han anunciado. Por primera vez fuera de Estados Unidos. ¡En mi ciudad! ¡Yo no me lo pierdo!

–Si Málaga tuviera un superhéroe, ¿quién sería y cuáles sus superpoderes?

–Evidentemente para mí sería Chiquito de la Calzada, como una especie de ente, rollo Modok de Marvel, que provoque la risa floja de la gente. El Mocito podría ser Hulk, lo he dibujado así muchas veces. No tendríamos a Ant-Man, sino al Pulga, y Manolo Sarria sería como el Reed Richards de estos Cuatro Fantásticos de Málaga, que alargaría la mano y te daría un cogotazo.