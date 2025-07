Spoksponha firma un disco que sabe a Frigopie, 'Vacaciones en Catanga'

Es difícil determinar si 'Vacaciones en Catanga' es el primer o segundo disco del malagueño Adrián Maldonado, aka 'Sponksponha'. Al menos, sí el primero en ... serio después de la aventura musical que firmó con IlloJuan hace ahora casi un año 'Hotel Maligno' que, no exento de calidad, era más un 'remake' musical de sus aventuras en el mítico juego 'Marbella Vice'. Establecida esta separación, nuevo disco que da toda la calidad musical que atesora Spoksponha, un rapero de la calle con el 'freestyle' en las venas. «No es solo un regalo para el mundo, es también mi 'insert coin' en la música», confirma el propio creador. En plataformas desde hace poco menos de un mes, 'Vacaciones en Catanga' da todo lo que se espera con una producción impecable a cargo de quien también cofirma el disco, el productor y músico Jesús Martínez, aka 'Sceno Mclane'.

Dicen sus autores que este es un EP, «cerradito, como una bolsa de chucherías, justo para que disfrute uno en vacaciones». Y así es, son 11 canciones que pasan en 27 minutos. «Me pediste la luna y yo te traje un Frigopie», dice una de sus evocadoras letras. A eso sabe este disco: a verano, el mismo en el que Sponksponha llega ya a 150.000 oyentes mensuales sólo en Spotify. Porque hasta el nombre que da título al disco tiene esa intención. «Catanga era una atracción mítica de Tívoli, justo al lado del Pasaje del Terror y de hecho también fue el nombre de mi primer canal de YouTube, así que me pareció divertido jugar con el concepto», aclara Spoksponha. Pero todo el disco está repleto de las referencias de las que plaga sus 'streams' en Twitch y sus 'reels' en Instagram. Empezando por los títulos de los temas hasta la referencia más insospechada. «Me encanta verte paseando por Teatinos y me pongo nervioso si sacas a pasear el carlino», la presencia de Málaga es inevitable en cada estrofa. Aquí están todos los barrios de la capital y media Costa del Sol, de Carranque a Marbella, pasando por Churriana y Torremolinos.

Esto no va de humor, aunque a veces arranque alguna que otra risa, porque con Adrián Maldonado es inevitable. Hay mucho de Spoksponha volcado en el disco y, en una segunda escucha, se empiezan a quitar capas para leer el alma del artista entre lo superfluo. «No me olvido del dolor de la emoción como un camión pisando baches». Y así se van llenando los temas de vivencias propias y ajenas, de su universo de tazos, Pokemon y cómics de todo tipo Y la voz propia se mezcla con la de colegas, empezando por la de Sceno, pero también con inseparables de la escena malagueña como Foyone, quien se llevó a Spoksponha por primera vez a un RapSinCorte dejando a todos boquiabiertos cuando nadie lo conocía. Con él colabora en 'Vis a Vis' y el tema que da nombre al disco. Y una voz femenina, la de Toyemi, que pone el contrapunto melódico en la intro y varios temas, entre otros 'Koreanismo' y 'Alpha Flight'.

'Vacaciones en Catanga' se lanza en junio de 2025 pero lleva cocinándose en las cabezas de sus creadores desde hace años. Primero, porque siempre hubo ganas pero nunca tiempo que dedicarle como merecía. «Los dos primeros temas se grabaron en 2020, en plena pandemia, mira si hemos hecho cosas desde entonces», puntualiza Spoksponha. Eran dos 'freestyles' que venían de 'reels' de Instagram. Y así, se han ido mezclando temáticas y estilos que han ido variando con las épocas. Al acabar de grabar 'Hotel Maligno' había ya 4 temas grabados para este nuevo álbum. Lo demás ha sido ir encajando letras y nuevos arreglos, que llevan a un viajes que va del más puro 'freestyle' a otros con arreglos de serie coreana. «Según pasaban los meses, volvíamos a escuchar un tema y decíamos: oye, vamos a quitarle esto, vamos a poner un estribillo un poco más tristón, cosas así», explican los autores.

La parte visual era casi tan importante como la musical. Para empezar, la portada, que está casi hecha al alimón por SpokSponha y Sceno. Pero también los vídeos, como no podía ser menos viniendo de alguien que trae su fama de Twitch e Instagram. 'Alpha Flight' y 'Ten Cuidaito' tienen el sello visual del también rapero Cano Oasis. Y precisamente en este último, cuenta SpokSponha con la magistral colaboración de Eddie Coopermen (Space Surimi) y Stay Puft, aka Serokah (Califato 3/4), en uno de los temas más completos (y largos) del disco. «Es un viaje espacial que atraviesa el Localia de tu pueblo y llega a un telefilme de Steven Seagal», dice el propio SpokSponha. Un vídeo en el que los artistas parodian el secuestro del televisivo Juan y Medio y que utiliza escenarios tan variopintos como el 'láser-tag' de Benalmádena o las intalaciones de Diario SUR. «Necesitaba soltar esto para sentir que estoy en la música de nuevo y que no voy a parar, como me ha pasado en otras ocasiones», nos explica. Curiosamente, desde esa azotea en Martiricos, donde grababan un freestyle para el videoclip, se veía la plaza donde Adrián Maldonado empezó sus primeras impros entre amigos y paquetes de pipas. Casualidades de la rima.