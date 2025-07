Los Sombra Doble se motivan y vuelven a tocar con un tributo a sí mismos

«Pues porque somos unos motivaillos y disfrutones». Esa es la contestación de Ale Sandino, vocalista de Sombra Doble, ante el anuncio de la vuelta ... de la banda malagueña a los escenarios con un concierto gratuito el próximo 1 de agosto en el Muelle Uno. Su último concierto fue en la Sala Trinchera el 2 de diciembre de 2023 y el motivo de su despedida fue «el sobreesfuerzo» que suponían los ensayos y conciertos. Pero apenas un año y medio después, a los Sombra Doble les ha picado el gusanillo de los escenarios y se ven «cargados de energía» para la vuelta. Se lo toman con humor y anuncian que el concierto será «un tributo a Sombra Doble» en acústico y lo titulan como «El 'retonno' que nadie nos pidió».

Empezaron versionando canciones 'indies' en 2013 y han estado diez años sin dejar de hacerlo. En esta vuelta tampoco quieren perder su esencia y seguirán tocando las canciones de Leiva, Izal, Vetusta Morla, Carolina Durante, Supersubmarina, Miss Caffeina, Lori Meyers o La Casa Azul, entre otros. «Nuestro repertorio de ahora incluye canciones nuevas o algunas de las antiguas que no hemos tocado nunca y nos apetece. Somos admiradores de los grupos que tocamos, vamos a verlos a festivales y para nosotros, que somos amigos, es un gustazo hacer en directo sus canciones. Ni somos una superbanda, ni unos virtuosos, ni unos grandes imitadores, sólo somos fans tocando», puntualiza Ale Sandino.

Misma esencia y mismos integrantes: Ale Sandino, Carlos Severiche, David Segovia, Patricia Muñoz, Javi Vives y Clara Sandino. «Antes teníamos una sensación de que todos estábamos haciendo un sobreesfuerxo para que saliera, cada uno con su trabajo y su familia… Es complicado. Por eso dijimos que antes de que se fuese muriendo, mejor cerrarlo bien y disfrutar siendo conscientes de un final», recuerda Ale Sandino la despedida.

Pero en este año y medio han cargado pilas y vuelven con ilusión, aunque sabiendo que son necesarias las pausas. «La verdad es que venimos con ganas, no nos planteamos tampoco llevar un ritmo muy loco de conciertos, queremos tomárnoslo con calma. Queremos organizar y formar parte de las cosas que nos gusten», aclara el vocalista, que también se sube al escenario como Dj de música 'indie' y lo que surja.

Ampliar Sombra Doble, de concierto. José González

«Algo que me haría ilusión, personalmente, es poder tener a alguna banda de las que me gustan y hacer un concierto con ellos y nosotros, además de una sesión de Dj», explica Sandino. Tienen buena relación con Sergio Sastre, integrante del grupo Miss Caffeina, y no descarta seguir haciendo colaboraciones con él para las sesiones de Dj y, quién sabe, algún concierto sorpresa con el grupo.

La realidad es que ahora sólo piensan en volver al escenario, dejarse la piel en este 'retonno' del próximo 1 de agosto y en no volver a sentir ese «sobreesfuerzo» que les hizo despedirse un año y medio. Aunque, por ahora, algunos hechos verifican lo complicado que es cuadrar horarios: «Fíjate, para hacer los vídeos de promoción tuvimos que quedar a las 7.30 de la mañana porque no conseguíamos estar todos en otro momento del día», concluye con humor Ale Sandino.