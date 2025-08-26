Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El 'Dúo Dinámico' R.C.

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

El músico y cantante ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas sobre los escenarios, Ramón Arcusa

Rochell De Oro

Martes, 26 de agosto 2025, 16:51

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha ... confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

