«En los poemas de Alcántara he utilizado todas las músicas que habitan en mí»

ANTONIO JAVIER LÓPEZ Martes, 23 octubre 2018, 00:52

Ha pasado poco más de una década desde que la Bienal de Flamenco de Málaga encargase a Mayte Martín la labor de poner música a los versos del poeta y articulista de SUR Manuel Alcántara. El resultado fue el proyecto 'alCANTARaMANUEL' que mañana regresará a las tablas del Teatro Cervantes (20.00 horas, entradas entre 11 y 30 euros) como primera propuesta de la programación musical del escenario de la capital.

–Once años después de poner en marcha 'alCANTARaMANUEL', ¿cómo cree que ha madurado el proyecto?

–Los proyectos maduran en función de lo que maduras tú como ser humano, pero también a nivel musical. Has asimilado más músicas, más contenidos, por tanto, cuando los proyectos tienen un tiempo siempre asoma esa madurez.

–¿Cómo fue el proceso creativo de convertir los versos de Alcántara en canciones?

–Ha sido uno de los proyectos más bonitos y de los que más he disfrutado. Para hacer este proyecto en lo que más tiempo empleé fue en leer los poemas de Manuel. Estuve meses y meses que lo único que hacía era leer sus poemas, seleccionar y seguir leyendo y leyendo… Y entonces, de manera casi mágica, al cabo de unos meses cogí la guitarra para convertir esos poemas en canciones y ya la música estaba ahí, en la puerta, esperando salir.

–¿Le impuso respeto semejante materia prima?

–Naturalmente, porque tienes entre las manos la obra y el sentir de otras personas, las experiencias que esos poemas cuentan. Tienes su vida contada entre las manos y por supuesto existe ese respeto. Siempre tienes una atención especial, porque nunca sabes cómo va a salir. Puedes tener una intuición y de hecho yo la tuve en el caso de los poemas de Manuel. En cada poema sentí que le daba la atmósfera musical que le correspondía, pero la certeza de lo que el autor puede sentir al oír su música y su poema viviendo en tu música nunca la tienes y claro que impone más respeto.

El espíritu del poema

–¿Qué atmósfera musical le atribuye a los poemas de Alcántara?

-Todas. Creo que en Alcántara he utilizado todos los lenguajes musicales que habitan en mí, que he asimilado durante tantísimos años escuchando todas las músicas que he escuchado. Es como si en esta obra estuvieses todas las Maytes Martín posibles.

–¿Quería aportar algo nuevo a las composiciones del poeta?

–No. Eso es lo bueno y lo bonito. Lo que ha de perseguirse cuando pones música a poemas de otro es justamente no modificar el espíritu del poema. Ese es el reto.

–¿Cree que 'alCANTARaMANUEL' ha ayudado a dar a conocer la obra del poeta entre un público que quizá no conocía esta faceta de su obra?

–Creo que sí. Me consta que mucha gente ha conocido la obra poética de Manuel a través de este trabajo. Mucha gente le conocía como escritor y como columnista, pero mucha gente ignoraba que tenía una obra poética y eso también ha sido muy bonito para mí: acercar la obra poética de Manuel a mucha gente que no la conocía. Siempre estamos musicando a los mismos poetas, hablando de los mismos poetas y hay realmente poetas maravillosos que su obra no es tan conocida y es para mí muy interesante dar a conocer una obra que quizá otros no conocen.