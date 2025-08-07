Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Eddie Palmieri. AFP

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa

El legendario pianista, compositor y líder de orquesta falleció este 6 de agosto en su casa en Nueva Jersey tras una prolongada enfermedad, dejando un legado que transformó la música latina y el jazz

Miguel G. Casallo

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:08

Eddie Palmieri, el pianista neoyorquino de raíces puertorriqueñas y figura icónica del jazz latino y la salsa, ha fallecido este miércoles 6 de agosto de ... 2025 a los 88 años en su hogar en Nueva Jersey, tras una prolongada enfermedad, según ha confirmado su hija Gabriela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  4. 4 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  5. 5 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  6. 6

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  7. 7 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  8. 8 Esta es la fecha de inicio de las obras del paseo marítimo de Pedregalejo en Málaga
  9. 9

    Los orígenes legendarios de la fortuna de Manuel Agustín Heredia
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere a los 88 años Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa