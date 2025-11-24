Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Escenario abierto al público en la tarde de micro abierto del MIMMA. Carmen Barainca

El MIMMA celebra su quinta jornada de micro abierto para impulsar a talentos emergentes

La sala Living Lab acoge en el Día de Santa Cecilia, patrona de la música, un formato participativo en el que tanto artistas como visitantes pueden tomar el escenario

Carmen Barainca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

La música adquiere otro temperamento cuando el escenario se abre sin condición. En ese territorio, donde la sorpresa es ley, Málaga vuelve a demostrar que ... la creación se expande cuando cualquiera puede tomar la palabra, la guitarra o el silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El MIMMA celebra su quinta jornada de micro abierto para impulsar a talentos emergentes

El MIMMA celebra su quinta jornada de micro abierto para impulsar a talentos emergentes