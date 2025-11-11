Michael Jackson logra estar en el top 10 mundial en 6 décadas diferentes con 'Thriller'

Michael Jackson hace historia y se convierte en el primer artista en entrar en el top 10 mundial de Billboard en seis décadas diferentes con ... su single Thriller. Halloween ya pasó, y aún son muchas las personas que sienten escalofríos con uno de los videoclips que cambió la historia de la música. En 1982, el aclamado artista sacó un álbum sin precedentes que consiguió el récord de ser el disco más vendido de la historia, alcanzando cifras insólitas mucho antes de que las reproducciones fuesen tan sencillas como con un clic.

La noticia llega junto a la reciente fecha de lanzamiento de su biopic 'Michael', protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson. El filme se suma a la tendencia de otras producciones sobre artistas reconocidos a nivel mundial como 'Elvis', 'Rocketman', 'Un completo desconocido' y 'Bohemian Rhapsody', ganadora del Óscar a mejor actor gracias a la interpretación de Rami Malek como Freddie Mercury. Un acontecimiento que muchos fans esperan con ilusión, y que llegará a los cines el próximo 24 de abril, para volver a ver al gran ídolo en la gran pantalla.

Una muerte prematura, con apenas 50 años en 2009, hizo que su legado se convirtiera en leyenda dentro de la industria. Ahora, más de una década después, sigue batiendo récords y dejando claro por qué es considerado uno de los mejores artistas del mundo. Con un total de 65,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, el 'rey del pop' sigue presente en la vida de millones de personas alrededor del planeta. Su música es inspiradora, capaz de mover el cuerpo como si estuvieras flotando o «paseando en la luna».

Su carrera empezó desde muy pequeño junto a sus hermanos en el grupo musical The Jackson 5, donde surgieron éxitos como 'ABC', 'Blame it on the boogie' o 'I want you back'. Desde joven, la voz del pequeño de los Jackson destacaba con creces sobre la de sus hermanos y, con tan solo 13 años, lanzó su primer álbum, 'Got to be there'.

Ya en solitario y con más madurez, Michael Jackson revolucionó la industria musical con canciones que marcaron un antes y un después, dejando una huella imborrable en todo el mundo. En sus giras, miles de personas llegaban a desmayarse por su presencia, y logró vender más de 500 millones de discos en todos los rincones del planeta.

Sus obras iban más allá de la música conviertiéndose en auténticas piezas audiovisuales, como' Remember the time', 'Smooth Criminal' o el documental grabado durante los ensayos de su última gira, 'This Is It'.

Fama marcada por luces y sombras

El artista estadounidense fue objeto de acusaciones de abusos sexuales a menores que ensombrecieron parte de su carrera. En vida, Jackson fue absuelto de los cargos más graves y algunos casos se resolvieron fuera de los tribunales, aunque su imagen quedó afectada. Con el tiempo, documentales como 'Leaving Neverland' reavivaron las sospechas, sin que se haya podido esclarecer de forma definitiva lo que ocurrió.

La fama que acaparaba Michael Jackson superaba cualquier figura pública de su época. Todos conocían su nombre o habían escuchado alguna de sus canciones. Una infancia efímera, marcada por la exigencia y la dureza de su padre, moldeó a un artista que, pese a sus luces y sombras, cambió la historia de la música para siempre.