Michael Jackson en su videoclip 'Thriller'. R. C.

Michael Jackson logra estar en el top 10 mundial en 6 décadas diferentes con 'Thriller'

Más de 40 años después de su lanzamiento, el clásico de 1982 vuelve a lo más alto, reafirmando el legado de un artista que sigue batiendo récords incluso tras su muerte

Miguel G. Casallo

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Michael Jackson hace historia y se convierte en el primer artista en entrar en el top 10 mundial de Billboard en seis décadas diferentes con ... su single Thriller. Halloween ya pasó, y aún son muchas las personas que sienten escalofríos con uno de los videoclips que cambió la historia de la música. En 1982, el aclamado artista sacó un álbum sin precedentes que consiguió el récord de ser el disco más vendido de la historia, alcanzando cifras insólitas mucho antes de que las reproducciones fuesen tan sencillas como con un clic.

