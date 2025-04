Los sonidos de América, en Málaga Clásica: Dvorák, jazz y Hollywood

Es el continente que acapara todas las noticias internacionales. En la geopolítica mundial, América es hoy sinónimo de tensiones económicas, políticas e incluso sociales. Pero ... esta propuesta no busca hablar de América, sino escucharla: desde la célebre sinfonía 'Del nuevo mundo' de Dvorák a la melodía de John Williams para la oscarizada 'La lista del Schindler'. Málaga Clásica organiza un viaje de ida y vuelta a América del 26 de mayo al 1 de junio, seis días consagrados a la música de cámara en los teatros Cervantes y Echegaray con el impulso de la pareja de violinistas Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen. Como su matrimonio -recordaron ellos con risas cómplices-, el ciclo cumple trece años. Organizado por la Academia Galamian y el Ayuntamiento, la cita cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa' y el Hotel del Pintor.

'El Nuevo Mundo' ofrece un «viaje de descubrimiento para el público». Trece artistas internacionales pondrán música al nacimiento de un nuevo país, a la esperanza de quienes emigraban en busca de un futuro mejor, a la nostalgia del hogar y a la fábrica de los sueños por excelencia, Hollywood y Broadway. Un repaso por los «nuevos mundos sonoros» que nacieron de la mezcla de la Vieja Europa, de lo clásico, con los sonidos que ya estaban allí. «Es como el blues con la música de cámara. Como el chorizo que se encuentra con la papa», explicó el malagueño Jesús Reina con su naturalidad habitual.

El programa inaugural, 'Del nuevo mundo' (28 de mayo, 20.00 horas. Teatro Echegaray), se hace eco de la primera composición de la Vieja Europa claramente inspirada por este continente, con el homenaje que le rinde Antonín Dvořák en su 'Sinfonía del Nuevo Mundo'. Junto a él, sonará 'Old folks at home', del considerado 'padre' de la música americana, Stephen Foster. 'Golliwog's Cakewalk' de Debussy, las referencias al sur de América de Milhaud, el folk americano de 'Banjo and Fiddle' de Kroll y una miniatura de Reina basada en un tema concebido en Nueva York completan el concierto.

Ampliar Organizadores y patrocinadores, en el Teatro Cervantes. Migue Fernández

Al día siguiente llega el 'Sonido de América' (29 de mayo, 20.00 h. Teatro Echegaray), el de los compositores ya nacidos allí, que incluyen músicas folclóricas, juegos rítmicos y un alto nivel en la escritura, como resaltó Nilsen. Entre ellos, merece mención especial Amy Beach (aquí con 'Romance, para violín y piano'), «la primera compositora importante en América». 'Todo es jazz' es el título del tercer concierto (30 de mayo, 20.00 h. Teatro Echegaray), un repaso por la composiciones de grandes autores influidos por la libertad rítmica y armónica de esa música de principios del siglo XX, desde George Gershwin a Shostakovich, pasando por Paul Nero, Kurt Weill, Maurice Ravel y Schoenfield.

'El sueño del inmigrante' (31 de mayo, 20.00 h. Teatro Echegaray) incluye una larga lista de músicos que se instalaron en América, llevando con ellos sus raíces: Rachmaninoff, Béla Bartók, Igor Stravinsky y Sigmund Romberg, entre otros. Málaga Clásica se despide en el Cervantes el 1 de junio (19.00 horas) con «la música clásica del siglo XXI», composiciones para musicales de Broadway y películas de Hollywood de nombres como Irving Berlin ('Annie get your gun'), Erich Wolfgang Korngold ('Mucho ruido y pocas nueces'), John Williams ('La lista de Schindler'), Jerry Bock ('El violinista en el tejado') y Leonard Bernstein ('Candide' y 'West Side Story'), entre otros.

Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen tienen una clara vocación didáctica, como demuestra la academia que fundaron en Málaga, por eso ahora abren también hueco a los músicos del futuro en el festival. El 26 y 27 de mayo habrá sendos conciertos de Málaga Clásica Talentos (20.00 horas en el Echegaray), con jóvenes que seleccionarán los directores para actuar y también recibir clases magistrales durante el evento (Más información en secretaria.malagaclasica@gmail.com). El 27 de mayo, además, artistas participantes en el festival compartirán sus experiencias en ese Nuevo Mundo en un encuentro abierto al público. Allí, por ejemplo, se formaron y se conocieron Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen. Hoy tienen una academia, un festival y una familia en Málaga.