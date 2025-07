Lori Mayers, Kase.O y Lia Kali: los grandes nombres del viernes en el Weekend Beach Festival

Con los pies en la arena, las luces encendidas y la música a todo volumen, Torre del Mar vivió otro de esos días que se ... quedan grabados en la memoria festivalera. El Weekend Beach Festival alcanzó el ecuador de su décima edición con una segunda jornada marcada por la expectación, los grandes nombres del cartel y una marea de público entregado desde la primera actuación hasta bien entrada la madrugada.

El segundo día de festival arrancó a las ocho de la tarde en el escenario 'Weekend Victoria' con la artista Claudia 'LaChispa'. La cantante puso en pie a los primeros valientes que se acercaron al recinto nada más abrir sus puertas. Una de las canciones más aclamadas fue la versión que interpretó de 'Amorfoda', uno de los grandes éxitos de Bad Bunny.

A continuación, en el otro escenario, el 'TorreMar Victoria', apareció Huecco. Sus buenas vibras se palparon desde el primer momento del show. Sin previo aviso, todos quedaron atrapados entre sus letras. No faltaron en su repertorio 'Apache' y 'Reina de los angelotes', entre otros clásicos. Para acabar con el concierto, Huecco con el corazón en una mano y el alma en la otra cantó con el público 'Mirando al cielo', uniéndose en una perfecta armonía.

Lori Meyers, sin duda uno de los favoritos, llegó entre aplausos y vítores al escenario. El público no podía esperar ni un minuto más sin las canciones del grupo granadino. 'Con siempre brilla el sol', los fans botaron e hicieron retumbar el recinto. Con 'Emborracharme' y 'No me merecía la pena', llegó los asistentes se vinieron arriba.

Ampliar 'Noni', vocalista de Lori Meyers, durante su actuación en el Weekend Beach Festival. Rocío Nadales

«Vamos, Málaga», gritaba Antonio López 'Noni', el vocalista del grupo, antes de cantar 'Mi realidad'. Aunque agradecieron en todo momento el recibimiento del público de Málaga, no se olvidaron de sus orígenes granadinos: «Esto tiene que escucharse hasta en Granada». Los asistentes entonaron con el alma 'Alta fidelidad', mientras que el vocalista bajaba del escenario para hacer un pogo con sus fans.

Kase.O llegó a Torre del Mar con una escenografía única y especial. A las 23:15 horas, sus fans coreaban a toda voz su nombre, mientras que el equipo del artista proyectaba imágenes que repasaban toda su carrera. Encapuchado, sin apenas ver su rostro, el rapero empezó su show y el público enloqueció.

«Buenas noches mi gente, vamos a pasarlo increíble», animaba el artista. Kase.O estaba dispuesto a repasar sus grandes temas para dejar satisfechos a sus fans de siempre. 'Basureta', 'Vicios y virtudes', 'Como el sol' o 'Javat y Kamel' fueron algunos de los temas más entonados por sus fieles seguidores. El rapero disfrutó e hizo disfrutar a los suyos, que se dejaron la voz entonando cada rima.

Ampliar Kase.O, durante su show en Weekend Beach Festival. Rocío Nadales.

A las 00:45 llegó otra de las artistas más esperadas y aclamadas por el público, Lia Kali. La cantante mostró en todo momento control sobre el escenario y una gran presencia que hacía que ninguna mirada se le quitara de encima. El concierto arrancó a todo volumen con el tema 'Con tu collar', haciendo reventar a los altavoces del Weekend Beach Festival.

«Qué alegría más grande estar aquí, familia», expresaba la artista antes de cantar 'Veintiocho' .El show de Lia Kali fue un auténtico vaivén de emociones. De la euforia, se pasó a la emoción, con temas como 'Niño' y 'Me haces mal'. No pudieron faltar colaboraciones, como 'Fosforito', con Dellafuente, 'Constelación', con Duki y 'Chulx', con Eladio Carrión.

No podía faltar el reggaeton en un festival como este. Kapo apareció a las 02:02 y fue el encargado de poner a bailar al público al ritmo de éxitos como 'A Veces A Besos' o 'Passoa'. El colombiano sorprendió con su puesta en escena donde reinó la cercanía y el espectáculo de fuegos. El punto álgido del show fue 'Ohnana', uno de los grandes temas del artista.

Como escalafón de la jornada, De la Rose apareció en la recta final del segundo día del Weekend Beach Festival para coronar la noche. La joven de 23 años es una de las artistas revelación y el público le mostró mucho cariño pasadas las 03:15 de la mañana. La artista se lució en el escenario con éxitos como 'Toa', 'Nubes', 'Aurora' o 'Qué vas a hacer hoy?'.

Para los amantes de la música electrónica, también hubo un hueco, el escenario 'Sunrise'. Este espacio albergó el show de varios dj's desde las ocho de la tarde hasta las seis de la mañana. Nombres como Rodrigo Toré, Brenda Serna, Dexphase o Adrián Mills amenizaron la segunda jornada del festival.