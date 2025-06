Kapo pone la guinda al décimo Festival Weekend Beach de Torre del Mar

El festival Weekend Beach de Torre del Mar celebra este 2025 su décima edición, una cita que será muy especial, que tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de julio en la emblemática playa torreña. ... La organización del evento musical ha anunciado este lunes los dos últimos nombres de un cartel para todos los gustos y colores, para que los 'weekers' se preparen para pasar la mejor fiesta de aniversario.

'Ohnana' y 'Uwaie' son dos de los grandes éxitos que los miles de fans del top latino colombiano Kapo podrán bailarán muy pegaditos este mes de julio en el verano musical malagueño y será solo en el Weekend Beach Festival Torre del Mar como única fecha en Málaga. Su actuación viene a sustituir la actuación de Ca7riel & Paco Amoroso que finalmente no podrán actuar por problemas logísticos y de producción de la propia banda, según han informado este lunes desde la organización del evento musical torreño, a cargo de la empresa granadina Hermanos Toro S. L.

Kapo es todo un fenómeno musical internacional gracias a su canción 'Ohnana' , un mensaje de esperanza, que es una de las grandes protagonistas de las listas de éxito y que acumula más de 65 millones de visualizaciones en YouTube en 2024 al igual que el más reciente 'Uwaie' con más de once millones de reproducciones. Detrás de todo ello está, ni más ni menos, el sello discográfico La Industria Inc, culpables de acunar a artistas como Nicky Jam o Manuel Turizo.

Criado en el pequeño pueblo de El Cabuyal y con una infancia humilde, Kapo ha sabido llegar al corazón de miles de seguidores y ser un número uno de la música latina en la actualidad. Mucho trabajo duro y suerte que lo ha llevado a estar donde está, en primera fila de un Weekend Beach que este baño «es de dulce para celebrar su décimo aniversario». El colombiano actuará el viernes 11 de julio por primera vez en la playa torreña.

En este cierre también se incorporan una de las bandas claves de los años noventa en nuestro país, que siempre lo harán pasar muy bien recordando sus grandes éxitos como son Seguridad Social, quienes tocarán el jueves 10 de julio en el escenario del festival torreño.

Este año el Festival Weekend Beach tiene uno de sus carteles artísticos más especiales con actuaciones como las de Estopa (única actuación en Andalucía), Kae O (única actuación en Andalucía), Kaiser Chiefs (única actuación en Andalucía), Mathame, Lori Meyers, Rozalén, Lía Kali, Motoreta's Burrito Kachimba, Agents of Time, Nil Moliner, Pepe y Vizio, Salistre, De la Rose, Huecco y muchos más.

Este gran encuentro que acoge a 'weekers' de todas las generaciones y gustos musicales, recibió el año pasado 75.000 asistentes y tuvo un impacto económico de más de nueve millones de euros siendo uno de los festivales más importantes de España. Torre del Mar ofrece un marco turístico único con playas certificadas con la bandera azul y la 'Q' de Calidad Turística, lo que hace que los 'weekers' disfruten de un entorno espectacular.

En los años anteriores han pasado por el festival torreño bandas como Europe, Steve Aoki, Melendi, Mora, Maluma, Mando Diao, Nicky Jam, Bastille, Black Eyed Peas, Ozuna, Becky G, The Original Wailers, The Offspring, Skrillex, David Guetta, The Prodigy, Hardwell, Sepultura, Jimmy Cliff, Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Nada Surf, Nervo, Damian Marley, Alborosie, The Toy Dolls, Vetusta Morla, Bunbury, Ska-P, Luz Casal, Lori Meyers, Rozalén, Love of Lesbian, Izal, Fangoria, Rosendo, Juanito Makandé, Estopa, Sfdk, Kase O, Rozalén, Loquillo, Chambao, Macaco, Mala Rodriguez, Rosendo, Mago de Oz o Fuel Fandango, entre otros.