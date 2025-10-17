Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La gira de la Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio

Las entradas para el tour 'Tantas cosas que contar' se pondrán a la venta este lunes a las 12.00 horas a precios entre 45 y 72 euros

Amaia Chico

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:11

Comenta

La Oreja de Van Gogh arrancará esta nueva etapa con Amaia Montero el 9 de mayo en el BEC y llegará a Donostia el 31 ... de julio, en un concierto en Illlunbe. El tour 'Tantas cosas que contar' promete ser un viaje en el tiempo a través de los grandes éxitos del grupo donostiarra que vuelve a los escenarios con la vocalista irundarra pero sin el guitarrista Pablo Benegas, que no partipará en la gira con el que quieren celebrar su 30 aniversario.

