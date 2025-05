«¿Qué tal está mi gente de Málaga?»: Vanesa Martín vuelve a su tierra para la firma de su último álbum 'Casa mía'

Nerea Arco Miércoles, 28 de mayo 2025, 10:30 Comenta Compartir

Vanesa Martín vuelve a su tierra acompañada de su familia para firmar su último disco 'Casa mía'. Un álbum compuesto por doce canciones y una única colaboración con Joaquín Sabina, amigo y compañero. Unas 500 personas hicieron cola en el Corte Inglés de Bahía para conocer a su cantante favorita. Algunos llevaban allí desde las 10.00 de la mañana aún sabiendo que la firma comenzaba a las 18.30 horas. Querían estar allí los primeros y lo más cerca posible. «¿Qué tal mi gente de Málaga?», saludó con una sonrisa mientras subía al pequeño escenario donde estaría firmando. «Quiero que cuando vengáis aquí me contéis qué os ha parecido el disco, cuál es vuestra canción favorita y todo lo que queráis», concluye su discurso antes de comenzar a firmar ejemplares.

La artista se toma su tiempo con cada persona, sin prisa. En algunas ocasiones, son más de dos minutos los que habla con cada fan. Discos, vinilos, guitarras, a todo le escribe una dedicatoria seguida de una firma. Se nota el cariño con el que le habla a cada persona y más sin son niñas tan pequeñas como Lucía, de tan solo seis añitos, que venía acompañada de sus padres. «Es mi cantante favorita y la escucho desde siempre. Mamá siempre pone las canciones en el coche. La que más me gusta es 'Objetos perdidos'», contaba con una sonrisa de oreja a oreja.

Allí no había un tipo de fan, sino generaciones enteras. Familias, adolescentes o abuelas con sus nietas querían conocer a Vanesa Martín y decirle lo mucho que la admiraban. Mariola venía con su mejor amiga Coque, ambas contaban que seguían a la cantante desde sus inicios. «Yo he ido ya a muchos conciertos, la conozco desde 2006», recuerda una de ellas. «Mi canción favorita es 'Intimidad', porque me transmite algo diferente al resto. En general el disco es muy especial, invita a bailar aunque también mantiene la esencia sensible que tanto la caracteriza», explica Mariola dejando ver su admiración y conocimiento por la artista. «Pues a mí me gusta más 'Lobo', porque me recuerda a ella», concluye Coque.

Para evitar aglomeraciones, los organizadores dividieron a los asistentes por sectores. Nada más comenzar el evento, los sectores uno y dos ya estaban completos, y el tres iba cogiendo ritmo. Los primeros en llegar fueron unos privilegiados ya que esperaban su turno bajo la sombra. El resto se mantenía con abanicos y botellas de agua. Mientras tanto, las canciones de 'Casa mía' sonaban de fondo.

La tarde fue avanzando entre abrazos, selfies y palabras que llenan a cualquier artista. La malagueña se reunió con su gente para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum y fue recibida como siempre, con una cálida acogida de su tierra. No podía marcharse de Andalucía sin pasar por casa antes de comenzar el 'Casa mía Tour'. Primera parada, 'Fulanita Fest' en Fuengirola (31/05).

