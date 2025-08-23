Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duende y alma en la Cantera de Starlite

La guitarra de Tomatito y la voz de Israel Fernández conquistan Marbella

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:34

Anoche, con la puntualidad de las estrellas y camisa de lunares, Tomatito (José Fernández Torres, 1958, Almería) arrancó las primeras notas de su guitarra ante ... un público unánimemente nacional. Nieto e hijo de guitarristas, sobrino del mítico Niño Miguel, creció rodeado de soniquete en su Almería natal, donde el flamenco fue para él tan natural como respirar. Con el tiempo no sólo perfeccionó el arte de la guitarra, sino que se convirtió en discípulo de Paco de Lucía y eterno compañero de Camarón de la Isla, llevando el género a escenarios de todo el mundo. Con cinco décadas de carrera a sus espaldas, sigue siendo el mejor embajador de la guitarra flamenca y un maestro para las nuevas generaciones, incluido su propio hijo, José del Tomate, quien también estuvo presente en el festival y lo acompañó como en tantas otras giras.

