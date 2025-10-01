Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El 'Don KBRN World Tour' de Eladio Carrión hará parada en Málaga: preventa y fecha del concierto

Uno de los máximos exponentes del trap latino presentará su sexto álbum de estudio en el Martín Carpena

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:13

Después del éxito obtenido con 'Sol María Tour' en 2024, Eladio Carrión regresa a España con su sexto álbum de estudio. El 'Don KBRN World ... Tour' recalará en nuestro país en enero del próximo año y ya ha confirmado una fecha en Málaga: 23 de enero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La preventa de las entradas se ponen en marcha a las 16.00 horas de este 1 de octubre en la web de SFX .

