El 'Don KBRN World Tour' de Eladio Carrión hará parada en Málaga: preventa y fecha del concierto

Después del éxito obtenido con 'Sol María Tour' en 2024, Eladio Carrión regresa a España con su sexto álbum de estudio. El 'Don KBRN World ... Tour' recalará en nuestro país en enero del próximo año y ya ha confirmado una fecha en Málaga: 23 de enero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La preventa de las entradas se ponen en marcha a las 16.00 horas de este 1 de octubre en la web de SFX .

Eladio Carrión es uno de los mayores exponentes del trap latino. Ha sabido construir una carrera que combina éxito comercial con la profundidad creativa, una lírica afilada y una autenticidad que lo han alzado a los primeros puestos de las plataformas digitales y lo han convertido en referente dentro de la música urbana. Su evolución lo ha llevado a colaborar con grandes nombres del género como Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro, Arcángel, Bryan Myers, Lil Wayne, Ñengo Flow, 50 Cent..., y los españoles Quevedo y Bizarrap.

'Don KBRN', el sexto álbum de estudio del artista puertorriqueño, se ha convertido en uno de los proyectos más destacados de 2025. Debutó como el álbum #1 en los 'charts' de nuevos lanzamientos de Spotify tanto en EE.UU. como a nivel global, alcanzando el puesto #12 en la lista general de Spotify y el #8 en el ranking global de Apple Music.

En la categoría de música latina, se posicionó como el #1 en Apple Music. Singles como «Vetements» (#30) y «H.I.M.» (#41) tuvieron también un impacto inmediato en el ranking Hot Latin Songs de Billboard. Además, canciones como «Romeo y Julieta» llegaron al #8 en España, y «El Reggaetón del Disco» alcanzó el #16 en Chile, consolidando la dimensión internacional del proyecto.

Además de en Málaga, el 'Don KBRN World Tour' también visitará las siguientes ciudades:

• 15 de enero – Granada (Palacio de Deportes)

• 16 de enero – Valencia (Roig Arena)

• 17 de enero – Zaragoza (Palacio de Deportes)

• 18 de enero – Bilbao (Miribilla)

• 24 de enero – Barcelona (Palau St Jordi)

• 28 de enero – Madrid (Movistar Arena)

• 29 de enero – A Coruña (Coliseo)

• 31 de enero – Tenerife (Palmetum)