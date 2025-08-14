Los conciertos del 101 Music Costa del Sol reunieron a más de 30.000 asistentes

101 Music Costa del Sol ha celebrado este año su quinta edición y lo ha hecho con unas cifras sobresalientes: más de 30.000 asistentes ... y una proyección internacional de más de 20 millones de personas, según un comunicado de la organización.

Del 27 de junio al 25 de julio, la Plaza de Toros de La Malagueta volvió a convertirse en un escenario vibrante gracias al 101 Music Festival Costa del Sol. Con ocho conciertos y más de 30.000 asistentes, el festival clausura su quinta edición con un balance sobresaliente, consolidando su posición como una de las grandes citas musicales del verano andaluz y español. La campaña de promoción, junto con la cobertura mediática y digital, ha alcanzado a más de 20 millones de personas en todo el mundo.

Organizado por la empresa malagueña Grupo Mundo, con el respaldo de la Diputación Provincial de Málaga, 101 TV como media partner y el apoyo de Olin, Deca, Novashool y Automotor BMW, el festival ha reforzado su condición de evento imprescindible en la agenda cultural de la Costa del Sol.

Cartel diverso

La edición 2025 ha vuelto a destacar por un cartel ecléctico, de gran calidad artística y amplitud de estilos. Nombres de la música nacional e internacional como Cruz Cafuné, Siempre Así, Sara Baras, Coque Malla, El Kanka, Ara Malikian, Luis Fonsi y Pastora Soler han llenado de música, emoción y talento la icónica plaza malagueña.

Ampliar

Del flamenco a la música urbana, pasando por el pop y el rock, la programación ha permitido conectar con públicos de todas las edades, afianzando el carácter inclusivo y abierto del festival.

Fiel a su compromiso con el entorno, el festival ha vuelto a unir cultura y solidaridad. Un euro de cada entrada se ha destinado a las fundaciones malagueñas Cudeca y Olivares, que además también han estado presentes durante los conciertos con merchandising solidario. Esta acción, ya integrada en el ADN del festival, contribuye a visibilizar y apoyar proyectos sociales de gran valor para la comunidad.

Más allá del éxito artístico, el 101 Music Festival ha demostrado su capacidad para dinamizar la economía malagueña, especialmente en sectores como la hostelería, el turismo y el comercio local. Su apuesta por una producción responsable, con materiales reciclables y una huella ambiental reducida, refuerza su compromiso con un desarrollo sostenible y con el territorio.

El festival también contribuye a posicionar a Málaga como un destino cultural de primer orden, elevando la proyección nacional e internacional de la Costa del Sol como epicentro musical.

Camino al 2026

La edición de 2025 ha demostrado que es posible combinar calidad artística, responsabilidad social y una experiencia de público excelente. Con un formato más contenido, el festival ha sabido reinventarse sin renunciar a su esencia.

El 101 Music Festival Costa del Sol ya trabaja en su edición de 2026, con el objetivo de seguir elevando el listón y afianzarse como una cita imprescindible en el calendario cultural español. La música continúa, y Málaga seguirá siendo su escenario.