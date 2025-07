Bruno Hock, el joven violinista de Málaga que triunfa en televisión

Enrique Miranda Málaga Domingo, 13 de julio 2025, 18:55 Comenta Compartir

Empezó en el Conservatorio con siete años y se decantó por el violín porque es un instrumento «con una dulzura incomparable», como dice él mismo. Ahora Bruno Hock ha llevado su pasión por la música -«mi forma de vida»- a la televisión y lo ha hecho ganando la novena edición de 'Tierra de talento', de Canal Sur, en la categoría infantil.

Miembro de la Orquesta Joven de Andalucía desde 2023, Hock ha llevado al programa su virtuosismo semana tras semana para convencer al jurado y encandilar a algunos de los artistas participantes. Entre ellos el cantaor José Mercé, que no pudo ser más categórico: «Si no ganas esta edición, no vuelvo más al programa», dijo tajante. El tenor José Manuel Zapata, definió la música del malagueño como «hacer sublime lo sencillo», Niña Pastori pidió actuar con él y el también violinista Jesús Reina avaló su talento.

🎻 Bruno Hock emociona con su violín… ¡y gana la #TDTGranFinal infantil!



José Mercé lo tenía claro: “Si no gana, no vuelvo”



🎥 Mira su actuación sublime aquí: https://t.co/k3cXH977U8



💧 #MójateConCanalSur #TierraDeTalento pic.twitter.com/cCx5rrZ29o — CanalSur (@canalsur) July 13, 2025

Tras varias semanas emocionando al jurado y al público, Bruno Hock, ex alumno del colegio García Lorca y el IES Christine Picasso y actual estudiante de bachillerato de Bellas Artes, culminó la final del programa interpretando con su violín el tema «Nocturno», de Pablo de Sarasate. «No me esperaba este premio, estoy muy contento, se me ha hecho corto el paso por este programa, me da pena que se acabe pero por otra parte me alegra que se premie el talento y el esfuerzo», dijo el violinista tras ganar el concurso.

La cantante almeriense Mar Tiago fue la ganadora en la categoría general del programa.