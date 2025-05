Billy Joel revela que padece un trastorno cerebral y cancela su próxima gira

M. L. Madrid Sábado, 24 de mayo 2025, 12:14 Comenta Compartir

El cantante Billy Joel ha revelado que padece una rara dolencia cerebral y ha anunciado que cancela sus próximos conciertos. A sus 76 años, al compositor e intérprete de legendarios temas como 'Piano Man' —'El hombre del piano' en español—, 'You May Be Right', 'Uptown Girl' o 'We Didn't Start the Fire', le han diagnosticado hidrocefalia normotensiva (HNT), una afección que provoca acumulación de líquido en el cerebro, agranda los ventrículos y ejerce presión sobre el tejido cerebral.

En el caso de Joel, la enfermedad ha afectado a su «audición, visión y equilibrio», según ha revelado el propio artista neoyorquino a través de sus redes sociales. Ha confirmado que, para luchar contra su dolencia, se ve obligado a cancelar su próxima gira.

Joel, uno de los vocalistas de más éxito global, con más de 160 millones de discos vendidos en todo el mundo, precisa que sus últimas actuaciones en directo habían empeorado los síntomas de su enfermedad. Está recibiendo un tratamiento de fisioterapia específica prescrito por sus médicos, que le han aconsejado «abstenerse de actuar durante este período de recuperación».

En febrero, Joel sufrió una caída en el escenario durante un concierto en Connecticut que generó mucha preocupación entre sus fans. El cantante anunció entonces un parón de cuatro meses en su gira para recuperarse del problema de salud que ahora ha especificado. Constata que no regresará en julio a los escenarios, como tenía previsto, anulando sus conciertos en Nueva York, Nueva Orleans, Toronto, Santa Clara, Salt Lake City, Washington D. C. y Liverpool, y los previstos en Canadá y el Reino Unido, con invitados como Rod Stewart, Sting y Stevie Nicks.

«Siento sinceramente decepcionar a nuestro público. Gracias por la comprensión», dice Joel, que agradece el apoyo de los fans durante este tiempo y «ansía que llegue el día de volver a subirse al escenario».

Diagnosticada a tiempo, la hidrocefalia normotensiva se puede tratar de forma eficaz mediante cirugía para drenar el exceso de líquido del cerebro, aliviando la presión y los síntomas. Sin tratamiento, la afección puede provocar daños permanentes. Si el flujo del líquido queda bloqueado en el cerebro o en la médula espinal, los ventrículos pueden hincharse y presionar al cerebro, lo que puede afectar a los tejidos y generar problemas para pensar, caminar y hablar.

